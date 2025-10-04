Rain Forecast: इस राज्य के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने दी गरज के साथ तूफान की चेतावनी

तमिल नाडु के 15 जिलों में भारी वर्षा के साथ गरज और तूफान का अनुमान (Photo - IANS)
IMD Rain forecasts, Weather report: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार, यानि 4 अक्टूबर को तमिल नाडु समेत कई राज्यों में मौसम संबंधी चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक, तिरुवल्लुर, चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, विलुपुरम, रानीपेट, वेल्लोर, तिरुपत्तूर, तिरुवन्नामलाई, कृष्णागिरी, धर्मपुरी और रामनाथपुरम जिलों के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश और गरज-चमक के साथ तूफान की संभावना है।
भारी बारिश की संभावना वाले मुख्य स्थान:
मयिलादुतुराई, कराइकाल, तिरुवरुर, थंजावुर, तिरुवल्लुर, चेन्नई, चेंगलपट्टू, विलुपुरम, पुदुचेरी, कल्लाकुरीची, सलेम, नमक्कल, कुड्डालोर, अरियालूर, नागपट्टिनम
दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल उमस और गर्मी जारी है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार 6 अक्टूबर से तेज बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है। विभाग ने इस दौरान ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है, जो 7 अक्टूबर तक लागू रहेगा। 4 अक्टूबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं है।
कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में शुक्रवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई।
बिहार में 5 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान है। ओडिशा में 2 अक्टूबर को बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं, पश्चिम बंगाल, झारखंड और अंडमान-निकोबार में भी अगले कुछ दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
हरियाणा के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 4 अक्टूबर से वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होगा, जिसके कारण राज्य में बारिश और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। पंजाब में भी 6 अक्टूबर को भारी बारिश का अनुमान है।
