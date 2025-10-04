Rain Forecast: इस राज्य के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने दी गरज के साथ तूफान की चेतावनी

IMD Rain forecasts, Weather report: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार, यानि 4 अक्टूबर को तमिल नाडु समेत कई राज्यों में मौसम संबंधी चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक, तिरुवल्लुर, चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, विलुपुरम, रानीपेट, वेल्लोर, तिरुपत्तूर, तिरुवन्नामलाई, कृष्णागिरी, धर्मपुरी और रामनाथपुरम जिलों के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश और गरज-चमक के साथ तूफान की संभावना है।