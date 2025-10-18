19, 20 और 21 अक्टूबर को होगी मूसलाधार बारिश, दिवाली पर इन राज्यों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, दिवाली और गुजराती नववर्ष (20-22 अक्टूबर) के दौरान दक्षिण गुजरात के डांग, नवसारी और वलसाड जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इन इलाकों में गुरुवार को भी हल्की बारिश दर्ज की गई। हालांकि, गुजरात के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। इसके अलावा IMD ने 19, 20 और 21 अक्टूबर के लिए केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, अंडमान-निकोबार, ओडिशा, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बारिश की चेतावनी जारी की है। इससे दिवाली पर लोगों को परेशानी हो सकती है।