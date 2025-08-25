मानसून ने पकड़ी रफ्तार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, यहां बंद किए स्कूल, कॉलेज

भारत में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है, जिसके चलते देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस कारण राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और दिल्ली-एनसीआर जैसे क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर कई जिलों में स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं।