राष्ट्रीय

मानसून ने पकड़ी रफ्तार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, यहां बंद किए स्कूल, कॉलेज

IMD Heavy Rain Alert: IMD ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते कई राज्यों में स्कूल कॉलेज भी बंद किए गए हैं।

भारत

Devika Chatraj

Aug 25, 2025

Heavy Rain Alert
मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट (IANS)

भारत में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है, जिसके चलते देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस कारण राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और दिल्ली-एनसीआर जैसे क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर कई जिलों में स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं।

राजस्थान में स्कूल बंद

राजस्थान में मानसून के फिर से सक्रिय होने से कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, और भीलवाड़ा जैसे 10 जिलों में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। बूंदी में 20 इंच तक बारिश दर्ज की गई, जिससे कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है और एनडीआरएफ व एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। कोटा-दौसा मेगा हाईवे पर जलभराव के कारण यातायात ठप हो गया।

उत्तराखंड और हिमाचल में भूस्खलन का खतरा

उत्तराखंड के चमोली, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, और उत्तरकाशी जिलों में 25 अगस्त को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चमोली में हाल ही में भारी बारिश और भूस्खलन से नुकसान हुआ, जिसमें एक युवती की मौत और कई लोग घायल हो गए। इन जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली, और बंजार में भी भारी बारिश और भूस्खलन के चलते शैक्षणिक संस्थान बंद हैं।

दिल्ली-NCR में जलभराव की समस्या

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण इंडिया गेट, आईटीओ, और नोएडा जैसे इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने उत्तरी दिल्ली को छोड़कर पूरे दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया है। गुरुग्राम में भी भारी बारिश से साइबर सिटी के कई इलाके पानी में डूब गए।

उत्तर प्रदेश में भी स्कूल-कॉलेज बंद

उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, हाथरस, और इटावा जैसे जिलों में भारी बारिश के चलते स्कूल और कॉलेज बंद किए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश की चेतावनी दी है, जिससे जलभराव और यातायात बाधित होने की आशंका है।

मुंबई में भी बारिश का कहर

मुंबई और आसपास के कोंकण क्षेत्र में रेड अलर्ट के बीच स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश के कारण उपनगरीय रेल सेवाएं प्रभावशाली हुई हैं और कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति है।

संबंधित विषय:

Rajasthan Weather News

up weather

weather alert

Weather Alert in UP

Published on:

25 Aug 2025 09:16 am

Hindi News / National News / मानसून ने पकड़ी रफ्तार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, यहां बंद किए स्कूल, कॉलेज

