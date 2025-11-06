Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Heavy Rain Alert: तमिलनाडु में 11 नवंबर तक भारी बारिश का अलर्ट

IMD Update: तमिलनाडु में 11 नवंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है, कई जिलों में जलभराव और बाढ़ का खतरा। IMD ने लोगों को सतर्क रहने और गैर-ज़रूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

चेन्नई

image

Devika Chatraj

Nov 06, 2025

भारी बारिश की चेतावनी (File Photo)

Heavy Rain: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने तमिलनाडु के कई जिलों में 11 नवंबर तक व्यापक और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और आंतरिक तमिलनाडु पर बने ऊपरी हवा के चक्रवाती सर्कुलेशन के कारण राज्य के मध्य व पश्चिमी हिस्सों में रुक-रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है।

6 नवंबर भारी बारिश वाले जिले

भारी से बहुत भारी बारिश: अरियलुर, पेरंबलुर, तिरुचिरापल्ली, कालकुरिची, तिरुवन्नामलाई
गरज-चमक के साथ तेज बारिश: सलेम, धर्मपुरी, कृष्णगिरि, तिरुप्पटूर

7 नवंबर दक्षिणी जिलों में कहर

बारिश का केंद्र दक्षिण की ओर खिसकेगा।
भारी बारिश की संभावना: रामनाथपुरम, शिवगंगा, विरुदुनगर, मदुरै, थेनी, डिंडीगुल
निचले इलाकों में जलभराव व बाढ़ का खतरा बना हुआ है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

चेन्नई का मौसम

राजधानी में आसमान घने बादलों से ढका रहेगा। सुबह-शाम हल्की से मध्यम बारिश व छिटपुट बौछारें संभव। फिलहाल किसी बड़े अलर्ट की जरूरत नहीं।

तिरुप्पटूर में स्कूल बंद

सुबह से हो रही लगातार बारिश के कारण जिला कलेक्टर शिवा सौंदरवल्ली ने गुरुवार को सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया। कॉलेज खुले रहेंगे।

प्रशासन पूरी तरह अलर्ट

राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। जलभराव वाले क्षेत्रों में रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई हैं। IMD ने लोगों से अपील की है कि अगले 5 दिनों तक मौसम अपडेट पर नजर रखें और भारी बारिश वाले इलाकों में गैर-जरूरी यात्रा टालें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

weather alert

मौसम समाचार

Published on:

06 Nov 2025 10:58 am

Hindi News / National News / Heavy Rain Alert: तमिलनाडु में 11 नवंबर तक भारी बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

Bihar Election 2025: लखीसराय में बूथ कैप्चरिंग की खबर के बाद मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचे SP

booth capturing in Lakhisarai
पटना

Bihar Chunav: ‘सरकार को इसपर एक्शन लेना चाहिए’, मोकामा में वोटिंग के बाद सूरजभान सिंह ने क्यों कह दी यह बात?

सूरजभान सिंह
पटना

बिहार चुनाव: ‘हमें वोट डालने की इजाजत नहीं दी, मेरे पास ID कार्ड भी है’

पटना

‘जो जनता को भड़काते हैं, वो चुनाव बाद विदेश में छुट्टियां मनाएंगे’, रेखा गुप्ता ने किस पर कसा तंज?

Bihar election| रेखा गुप्ता
पटना

बिहार चुनाव: पर्ची बांटने के आरोप में 4 भाजपा समर्थक हिरासत में, एक की लाठी-डंडों से पिटाई

Bihar elections 2025:
भारत
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.