Heavy Rain Alert: तमिलनाडु में 11 नवंबर तक भारी बारिश का अलर्ट

भारी बारिश की चेतावनी (File Photo)
Heavy Rain: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने तमिलनाडु के कई जिलों में 11 नवंबर तक व्यापक और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और आंतरिक तमिलनाडु पर बने ऊपरी हवा के चक्रवाती सर्कुलेशन के कारण राज्य के मध्य व पश्चिमी हिस्सों में रुक-रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है।
भारी से बहुत भारी बारिश: अरियलुर, पेरंबलुर, तिरुचिरापल्ली, कालकुरिची, तिरुवन्नामलाई
गरज-चमक के साथ तेज बारिश: सलेम, धर्मपुरी, कृष्णगिरि, तिरुप्पटूर
बारिश का केंद्र दक्षिण की ओर खिसकेगा।
भारी बारिश की संभावना: रामनाथपुरम, शिवगंगा, विरुदुनगर, मदुरै, थेनी, डिंडीगुल
निचले इलाकों में जलभराव व बाढ़ का खतरा बना हुआ है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
राजधानी में आसमान घने बादलों से ढका रहेगा। सुबह-शाम हल्की से मध्यम बारिश व छिटपुट बौछारें संभव। फिलहाल किसी बड़े अलर्ट की जरूरत नहीं।
सुबह से हो रही लगातार बारिश के कारण जिला कलेक्टर शिवा सौंदरवल्ली ने गुरुवार को सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया। कॉलेज खुले रहेंगे।
राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। जलभराव वाले क्षेत्रों में रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई हैं। IMD ने लोगों से अपील की है कि अगले 5 दिनों तक मौसम अपडेट पर नजर रखें और भारी बारिश वाले इलाकों में गैर-जरूरी यात्रा टालें।
