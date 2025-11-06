Heavy Rain Alert: तमिलनाडु में 11 नवंबर तक भारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने तमिलनाडु के कई जिलों में 11 नवंबर तक व्यापक और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और आंतरिक तमिलनाडु पर बने ऊपरी हवा के चक्रवाती सर्कुलेशन के कारण राज्य के मध्य व पश्चिमी हिस्सों में रुक-रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है।