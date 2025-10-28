अगले 72 घंटे तूफानी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में मोंथा तूफान बरपाएगा कहर

मोन्था का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है। बारिश का यह कहर आने वाले कुछ दिनों तक नहीं रुकने वाला है क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मंगलवार के लिए नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा समेत पांच जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि चार राज्यों में ऑरेंज अलर्ट और कुछ में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बुधवार को भी रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी इस तूफान का असर दिख रहा है। पिछले 24 घंटों में यहां बारिश के साथ-साथ आंधी और गरज-चमक भी देखने को मिली है। आने वाले चार दिनों के लिए राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है।