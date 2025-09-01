हिमाचल में लगातार बारिश से तबाही, लैंडस्लाइड की चपेट में आए बाप-बेटी समेत 4 लोगों की मौत

शिमला के जुन्गा तहसील में पटवार सर्कल डबलू के उप मोहाल जोत में भूस्खलन के कारण एक मकान पूरी तरह जमींदोज हो गया। इस हादसे में वीरेंद्र कुमार (35) और उनकी 10 वर्षीय बेटी की मलबे में दबने से मौत हो गई। वीरेंद्र की पत्नी उस समय घर से बाहर होने के कारण बाल-बाल बच गई। हादसे में कई पालतू मवेशी भी मलबे में दब गए। एक अन्य घटना में शिमला के कोटखाई के चोल गांव में भूस्खलन से एक मकान ढह गया, जिसमें बुजुर्ग महिला कलावती, पत्नी बालम सिंह, की मौत हो गई।