राष्ट्रीय

हिमाचल में लगातार बारिश से तबाही, लैंडस्लाइड की चपेट में आए बाप-बेटी समेत 4 लोगों की मौत

Himachal Pradesh Landslide: हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण हुए हादसों में बाप-बेटी समेत चार लोगों की मौत हो गई है।

शिमला

Devika Chatraj

Sep 01, 2025

Himachal Landslide
हिमाचल के शिमला में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत (X)

हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बारिश और लैंडस्लाइड के कारण हुए हादसों में बाप-बेटी समेत चार लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने राज्य के छह जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते कई क्षेत्रों में स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।

शिमला में भूस्खलन ने मचाई तबाही

शिमला के जुन्गा तहसील में पटवार सर्कल डबलू के उप मोहाल जोत में भूस्खलन के कारण एक मकान पूरी तरह जमींदोज हो गया। इस हादसे में वीरेंद्र कुमार (35) और उनकी 10 वर्षीय बेटी की मलबे में दबने से मौत हो गई। वीरेंद्र की पत्नी उस समय घर से बाहर होने के कारण बाल-बाल बच गई। हादसे में कई पालतू मवेशी भी मलबे में दब गए। एक अन्य घटना में शिमला के कोटखाई के चोल गांव में भूस्खलन से एक मकान ढह गया, जिसमें बुजुर्ग महिला कलावती, पत्नी बालम सिंह, की मौत हो गई।

आनी हादसे में एक की मौत

कुल्लू जिले के आनी में भारी बारिश के कारण मलबे में दबने से दो महिलाओं में से एक का शव बरामद किया गया है। मकान पूरी तरह तहस-नहस हो गया, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

इन जिलों में जारी रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चार नेशनल हाईवे समेत 662 सड़कें बंद हो गई हैं। 985 बिजली ट्रांसफार्मर और 495 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। शिमला में हाईकोर्ट के पास एक चलती कार पर बिजली का खंभा गिर गया, हालांकि चालक सुरक्षित रहा। सुन्नी में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस पर मलबा गिरा, और विकासनगर में दो गाड़ियां मलबे में दब गईं।

मणिमहेश यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

चंबा जिले में मणिमहेश में करीब 1500 लोग फंसे हुए हैं। सड़कें बंद होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। होली से पैदल रवाना हुए 35 लोग जालसू जोत के रास्ते भरमौर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौल के त्रिलोकीनाथ मंदिर की सराय में 32 लोग फंसे हैं।

राहत कार्य में जुटान प्रशासन

प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थिति का जायजा लिया और केंद्र सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन मिला है। स्थानीय लोग भी फंसे पर्यटकों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जो इस आपदा में एकजुटता का परिचय दे रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है।

Published on:

01 Sept 2025 01:14 pm

Hindi News / National News / हिमाचल में लगातार बारिश से तबाही, लैंडस्लाइड की चपेट में आए बाप-बेटी समेत 4 लोगों की मौत

