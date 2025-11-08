मौसम विभाग की चेतावनी: 8, 9 और 10 नवंबर को होगा शीत लहर का एहसास, इन राज्यों में दिखेगा ठंड का असर

मौसम का मिज़ाज अब बदलने लगा है। देश के कई राज्यों में हर बार से पहले ही ठंड का एहसास होने लगा है। तापमान गिरने से जहाँ लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, तो रात के समय हल्की ठंड भी लगनी शुरू हो गई है। इस बार ज़्यादा बारिश होने से अनुमान लगाया जा रहा है कि ठंड भी ज़्यादा पड़ेगी और इसका असर दिखने भी लगा है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 8, 9 और 10 नवंबर को कुछ राज्यों के लिए शीत लहर जैसी स्थिति का एहसास होने की चेतावनी (Cold Wave Conditions Warning) जारी की है।