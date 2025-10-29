IMD Alert: अगले 4 दिन होगी मूसलाधार बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी

Heavy Rain Alert: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' अब गहरे निम्न दबाव में बदल गया है। यह आंध्र प्रदेश के तट और तेलंगाना के पास केंद्रित है। साथ ही, पूर्व-मध्य अरब सागर में एक डिप्रेशन बना हुआ है। इन दोनों सिस्टम की वजह से देश के कई हिस्सों में बारिश होगी।