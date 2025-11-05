Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पश्चिमी विक्षोभ दिखाएगा कहर, अगले 48 घंटे इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

Heavy Rain Alert: भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 48 तक उत्तर-पश्चिमी, हिमालयी और दक्षिणी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा, तटीय आंध्रप्रदेश, तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 05, 2025

अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट (File Photo)

Rain Alert: मानसून (Monsoon) की विदाई के बाद भी मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से भारत के उत्तर-पश्चिमी, हिमालयी और दक्षिणी हिस्सों में अगले 48 घंटों (5-7 नवंबर) में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा, तटीय आंध्रप्रदेश, तेलंगाना के लिए चेतावनी दी है।

कौनसे राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर

IMD के अनुसार, यह नया पश्चिमी विक्षोभ 4 नवंबर से उत्तर-पश्चिम भारत में दस्तक दे चुका है, जो अगले दो दिनों तक सक्रिय रहेगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और केरल में 4-6 नवंबर तक अधिकांश स्थानों पर हल्की से भारी बारिश होगी और तटीय इलाकों में तेज हवाओं (30-40 किमी/घंटा) के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस दौरान तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आ सकती है, जिससे सर्दी का असर बढ़ेगा।

जलस्तर बढ़ने का खतरा

भारी बारिश से नदियों में जलस्तर बढ़ने, भूस्खलन और जलभराव का खतरा है, खासकर हिमालयी क्षेत्रों और शहरी इलाकों में। IMD ने प्रभावित राज्यों के प्रशासन को सतर्क रहने और राहत कार्यों की तैयारी करने की सलाह दी है। नागरिकों से अपील है कि अनावश्यक यात्रा टालें, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहें और मौसम अपडेट्स पर नजर रखें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

Updated on:

05 Nov 2025 04:42 pm

Published on:

05 Nov 2025 04:41 pm

Hindi News / National News / पश्चिमी विक्षोभ दिखाएगा कहर, अगले 48 घंटे इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

Bihar Election: अनंत सिंह से ज्यादा रामकृपाल ने किया खर्च, पटना जिले में किस प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार में फूंके कितने रुपये

bihar election 2025
पटना

Bihar Election 2025: महागठबंधन के सत्ता में आने पर 25 लाख का मिलेगा मुफ्त इलाज, प्रियंका गांधी ने किया बड़ा वादा

प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया
राष्ट्रीय

राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब, कहा- जिनको वे BJP का वोटर बता रहे हैं, असल में उन्होंने कांग्रेस को…

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: ललन सिंह ने FIR दर्ज होने पर दी प्रतिक्रिया, कहा- चुनाव आयोग का…

ललन सिंह ने FIR दर्ज होने पर दी प्रतिक्रिया
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: दूसरे चरण के 32% उम्मीदवार क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले, जानिए किस पार्टी में सबसे अधिक दागी

Bihar Election 2025
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.