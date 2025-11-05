पश्चिमी विक्षोभ दिखाएगा कहर, अगले 48 घंटे इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

IMD के अनुसार, यह नया पश्चिमी विक्षोभ 4 नवंबर से उत्तर-पश्चिम भारत में दस्तक दे चुका है, जो अगले दो दिनों तक सक्रिय रहेगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और केरल में 4-6 नवंबर तक अधिकांश स्थानों पर हल्की से भारी बारिश होगी और तटीय इलाकों में तेज हवाओं (30-40 किमी/घंटा) के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस दौरान तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आ सकती है, जिससे सर्दी का असर बढ़ेगा।