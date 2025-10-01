IMD Alert : अगले 72 घंटे होगी मूसलाधार बारिश, इन राज्यों के लिए जारी हुआ अलर्ट

नवरात्रों के खत्म होने के साथ साथ धीरे धीरे देश के कई हिस्सों से मानसून की वापसी होने लगी थी। लेकिन मंगलवार को अचानक मौसम ने पलटी खाई और लौटते मानसून ने कई राज्यों को खूब भिगोया। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने निम्न दबाव के सिस्टम के चलते बीतें दिन राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, नई दिल्ली, आंध्रप्रदेश समेत कई राज्यों में हल्की से भारी बारिश दर्ज की गई। इसी बीच अब भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी कई राज्यों में गरजन के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम प्रणालियों में बने दबाव के चलते अगले तीन दिनों तक देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में दशहरे पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर आयोजकों की चिंता बढ़ गई है। आइए जानते है कि आने वाले 72 घंटों में किस राज्य में मौसम कैसा रहने वाला है।