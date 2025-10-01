Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

IMD Alert : अगले 72 घंटे होगी मूसलाधार बारिश, इन राज्यों के लिए जारी हुआ अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग ने 1,2 और 3 अक्टूबर के लिए देश के कई राज्यों में हल्की से भारी बारिश के साथ गरजन की चेतावनी जारी की है। इन राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य शामिल है।

3 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 01, 2025

IMD issues Heavy Rain Alert for next 72 hours

आईएमडी ने अगले 72 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नवरात्रों के खत्म होने के साथ साथ धीरे धीरे देश के कई हिस्सों से मानसून की वापसी होने लगी थी। लेकिन मंगलवार को अचानक मौसम ने पलटी खाई और लौटते मानसून ने कई राज्यों को खूब भिगोया। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने निम्न दबाव के सिस्टम के चलते बीतें दिन राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, नई दिल्ली, आंध्रप्रदेश समेत कई राज्यों में हल्की से भारी बारिश दर्ज की गई। इसी बीच अब भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी कई राज्यों में गरजन के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम प्रणालियों में बने दबाव के चलते अगले तीन दिनों तक देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में दशहरे पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर आयोजकों की चिंता बढ़ गई है। आइए जानते है कि आने वाले 72 घंटों में किस राज्य में मौसम कैसा रहने वाला है।

राजस्थान के 16 जिलों में चेतावनी जारी

मंगलवार को हुई तेज बारिश के बाद बुधवार के लिए भी राजस्थान के 16 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार, 1,2 और 3 अक्टूबर को राज्य में तेज गरजन और हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। बीतें कई दिनों से बारिश न होने के चलते बढ़ी गर्मी भी मंगलवार को हई बारिश के बाद कम होने लगी है। कल हुई बारिश के बाद रात के तापमान में दो-तीन डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है।

गुजरात और महाराष्ट्र समेत कोंकण और गोवा में भी भारी बारिश

गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में अधिकतर कई जगहों पर 1 और 2 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। जबकि कई इलाकों में भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान और गरज की चेतावनी भी दी गई है। कोंकण और गोवा में 2,3 और 4 अक्टूबर को हल्की से भारी बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र और मराठवाड़ा के भी कई हिस्सों में आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

यूपी के अधिकत जिलों और बिहार के कुछ हिस्सों में अलर्ट

यूपी में कुछ दिनों से बढ़ी हुई उमस से बीतें दिन हुई बारिश ने कुछ राहत दी। इससे राज्य में तापमान में भी गिरावट आई। आने वाले दिनों में भी बारिश का यह दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए गोरखपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, कुशीनगर, जौनपुर, मिर्जापुर, भोदही समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बरसात की संभावना जताई है। इसी के साथ बिहार के कुछ जिलों में भी बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ज्यादातर इलाकों में गर्मी और तेज धूप बनी रहेगी।

मध्यप्रदेश के 30 जिलों में आज गरजन के साथ बारिश

मध्यप्रदेश में भी बारिश का दौर जारी है। बीतें दिन यहां भी भोपाल समेत कई जिलों में मौसम प्रणालियों में बने दबाव के चलते भारी बारिश देखने को मिली। इसी के साथ आने वाले दिनों में भी राज्य में मौसम इसी तरह बना रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के चलते भोपाल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, इंदौर विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल और छिंदवाड़ा समेत 30 से ज्यादा जिलों में 1 तारीख के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। इसी के साथ दशहरे वाले दिन भी राज्य के अधिकत जिलों में गरजन के साथ तेज बारिश होगी।

दिल्ली में दशहरे पर होगी तेज बारिश

राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में मंगलवार को मूसलाधार बारिश हुई। इसके बाद आज सुबह भी मौसम अच्छा रहा और आसमान में घने बादल छाए रहे। आने वाले 72 घंटों में भी बारिश का यह सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने आज के लिए राजधानी और आसपास के इलाकों में हल्की से भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने और गरजन होने की संभावना जताई है। यहां दशहरे के दिन भी बारिश का असर देखने को मिलेगा, जिसके चलते रावण दहन कार्यक्रमों में रुकावट पैदा हो सकती है। 2 अक्टूबर के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके बाद 3, 4 और 5 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।

Updated on:

01 Oct 2025 11:05 am

Published on:

01 Oct 2025 10:51 am

