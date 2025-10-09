मौसम का बदला मिजाज, देश के कई हिस्सों में ठंड की दस्तक, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और लाहौल-स्पीति जिलों में बर्फबारी के कारण शीतलहर तेज हो गई है। लाहौल-स्पीति के गोंधला में 30 सेंटीमीटर, केलांग में 15 सेंटीमीटर, हंसा में 5 सेंटीमीटर और कुकुमसेरी में 3.2 सेंटीमीटर बर्फ दर्ज की गई। बर्फबारी के चलते मनाली-लेह मार्ग अवरुद्ध हो गया है और लेह जाने वाले वाहनों को दारचा में रोक दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, न्यूनतम तापमान सामान्य से 5-6 डिग्री सेल्सियस कम और अधिकतम तापमान में 7-14 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश भी हुई है।