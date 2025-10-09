Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

मौसम का बदला मिजाज, देश के कई हिस्सों में ठंड की दस्तक, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

IMD Rain Alert: देश के कई हिस्सों में ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

2 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 09, 2025

Heavy Rain

भारी बारिश का अलर्ट (File Photo)

Heavy Rain Alert: देश के कई हिस्सों में ठंड (Winter) ने दस्तक दे दी है। दिल्ली-NCR, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है। इस बीच, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और देश के कई हिस्सों में बारिश (Heavy Rain) ने मौसम को और ठंडा कर दिया है।

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, सड़कें बंद

उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और लाहौल-स्पीति जिलों में बर्फबारी के कारण शीतलहर तेज हो गई है। लाहौल-स्पीति के गोंधला में 30 सेंटीमीटर, केलांग में 15 सेंटीमीटर, हंसा में 5 सेंटीमीटर और कुकुमसेरी में 3.2 सेंटीमीटर बर्फ दर्ज की गई। बर्फबारी के चलते मनाली-लेह मार्ग अवरुद्ध हो गया है और लेह जाने वाले वाहनों को दारचा में रोक दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, न्यूनतम तापमान सामान्य से 5-6 डिग्री सेल्सियस कम और अधिकतम तापमान में 7-14 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश भी हुई है।

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने 9 से 12 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और माहे में बारिश की चेतावनी जारी की है। तेलंगाना में तेज हवाएं चलने की संभावना है। ओडिशा में 9-11 अक्टूबर के दौरान बारिश हो सकती है। वहीं, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 9-10 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश में 10 अक्टूबर को बारिश की संभावना है।

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ी ठंड

दिल्ली-एनसीआर में सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के कारण तापमान में और कमी आ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम के अनुसार तैयारियां करने की सलाह दी है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है।

