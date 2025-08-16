IMD Rain Alert : इन 3 राज्यों को छोड़ मॉनसून ने पूरे देश पर बनाई मजबूत पकड़, 7 दिन बरसेगी आफत

पश्चिम भारत में अगले एक हफ्ते तक भारी बारिश की संभावना है। कोकण और गोवा में 16 से 18 अगस्त के बीच बंपर बारिश होने की संभावना जताई गई है। मध्य महाराष्ट्र व गुजरात में 17 और 18 अगस्त को जोरदार बारिश का अनुमान है। विदर्भ और मराठवाड़ा में 16 से 19 अगस्त के बीच अच्छी बारिश होगी। साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ में 18 से 20 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है। इससे साफ है कि पश्चिम भारत में इस हफ्ते मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा और अधिकांश जिलों में किसानों को फायदा मिलेगा।