Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

IMD Rain Alert : इन 3 राज्यों को छोड़ मॉनसून ने पूरे देश पर बनाई मजबूत पकड़, 7 दिन बरसेगी आफत

मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार, आने वाले 7 दिनों में लगभग 25 से अधिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बारिश होगी।

भारत

Ashish Deep

Aug 16, 2025

kal ka mausam
पश्चिम भारत में अगले एक हफ्ते तक भारी बारिश की संभावना है। (फोटो सोर्स : Ani)

देश का ज्यादातर हिस्सा अगले हफ्ते भी मानसून की पकड़ में रहेगा। किसानों के लिए यह अच्छी खबर है, लेकिन कई राज्यों में बाढ़ और पानी भरने की चुनौती भी बढ़ सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार, आने वाले 7 दिनों में लगभग 25 से अधिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बारिश होगी। कोकण-गोवा, केरल, कर्नाटक, मध्य भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश का असर सबसे ज्यादा रहेगा। वहीं, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर जैसे इलाकों में बारिश कम होगी, जिससे यहां सूखे की स्थिति बन सकती है।

राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश

उत्तर-पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में भी अगले 7 दिनों तक बारिश होगी। पूर्वी राजस्थान और उत्तराखंड में पूरे हफ्ते बारिश का दौर जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश व पश्चिम उत्तर प्रदेश में 16 से 21 अगस्त और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ व दिल्ली में 16 से 18 अगस्त के बीच बारिश के आसार हैं। वहीं पश्चिम राजस्थान में 19 अगस्त को अच्छी बारिश होगी। कुल मिलाकर, इस हफ्ते उत्तर भारत में रुक-रुक कर बारिश होगी, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी।

कोकण-गोवा और महाराष्ट्र का हाल

पश्चिम भारत में अगले एक हफ्ते तक भारी बारिश की संभावना है। कोकण और गोवा में 16 से 18 अगस्त के बीच बंपर बारिश होने की संभावना जताई गई है। मध्य महाराष्ट्र व गुजरात में 17 और 18 अगस्त को जोरदार बारिश का अनुमान है। विदर्भ और मराठवाड़ा में 16 से 19 अगस्त के बीच अच्छी बारिश होगी। साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ में 18 से 20 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है। इससे साफ है कि पश्चिम भारत में इस हफ्ते मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा और अधिकांश जिलों में किसानों को फायदा मिलेगा।

छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में कैसा रहेगा मौसम

पूर्व और मध्य भारत में भी कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 16 से 21 अगस्त, विदर्भ में भी लगभग हर दिन और झारखंड व ओडिशा में 17 से 21 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी है। पश्चिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 19 से 21 अगस्त के बीच बहुत भारी बारिश हो सकती है। पूर्व और मध्य भारत में अगले हफ्ते बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का मौसत

दक्षिण भारत में इस हफ्ते भी मानसून का असर तेज रहेगा। तटीय कर्नाटक व तेलंगाना में 16 से 18 अगस्त, केरल व तटीय आंध्र प्रदेश में भी इसी अवधि में भारी बारिश हो सकती है। भीतरी कर्नाटक व रायलसीमा में 16 से 19 अगस्त और आंध्र प्रदेश व यानम में 17 और 18 अगस्त को अच्छी बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों में इस दौरान तेज हवाएं (30-50 किमी/घंटा) भी चल सकती हैं।

उत्तर-पूर्व भारत में भी बारिश का दौर

असम और मेघालय में अगले 7 दिनों तक जोरदार बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम व त्रिपुरा में 16 से 21 अगस्त और 20 और 21 अगस्त को असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में बेहद भारी बारिश हो सकती है।

कहां रहेगा सूखा?

IMD बुलेटिन के मुताबिक, लगभग पूरे भारत में अगले 7 दिन बारिश होने जा रही है। केवल कुछ हिस्सों जैसे पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में लगातार बारिश नहीं होगी और यहां सूखे जैसे हालात रह सकते हैं। हालांकि यहां भी बीच-बीच में हल्की से मध्यम बारिश जरूर होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#GujaratWeather

#WeatherNews

CG Weather Update

Rajasthan Weather News

up weather

UP Weather Forecast

weatehr news

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

Published on:

16 Aug 2025 10:51 am

Hindi News / National News / IMD Rain Alert : इन 3 राज्यों को छोड़ मॉनसून ने पूरे देश पर बनाई मजबूत पकड़, 7 दिन बरसेगी आफत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.