IMD Alert : अगले सात दिन इन राज्यों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट

IMD Weather Alert November 2025: देश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। सर्दी धीरे-धीरे अपना रंग दिख रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 23 नवंबर 2025 से अगले एक हफ्ते तक के मौसम का बुलेटिन (IMD Weather Alert November 2025) जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर-पश्चिमी इलाकों में बना हुआ है, जिससे ठंडी हवाएं चल रही हैं। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का नया क्षेत्र बन रहा है, जिससे दक्षिण भारत में बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण के मौसम में बदलाव हो रहा है। बंगाल की खाड़ी के कम दबाव से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में अगले 48 घंटों में भारी बारिश (Heavy Rain) हो सकती है। IMD ने रेड और ऑरेंज अलर्ट ( India Red Orange Alert) जारी किए हैं, जहां 24 घंटों में 100-150 मिमी बारिश दर्ज हो सकती है। वहीं चेन्नई और कोच्चि में बाढ़ आने का अंदेशा है, जबकि तापमान 25-28 डिग्री के आसपास रहेगा।