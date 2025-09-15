EL Nino के बाद सर्दियों में तबाही मचाने आ रहा एक और मौसमी बदलाव, IMD ने चेतावनी दी

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ला नीना प्रभाव से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनजीवन पर ठंड का खासा असर पड़ेगा। खेती-बाड़ी प्रभावित हो सकती है क्योंकि खड़ी फसलें ठंड से खराब हो सकती हैं। बिजली आपूर्ति, सड़कों पर बर्फबारी और परिवहन सेवाओं में भी परेशानी बढ़ सकती है। विशेष रूप से बुजुर्ग और बच्चों के स्वास्थ्य पर सर्दी की मार पड़ने की आशंका है। ओडिशा सरकार ने पहले ही जरूरी तैयारी शुरू कर दी है। लोगों को कड़ी ठंड से बचने के उपाय अपनाने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को विशेष अलर्ट पर रखा गया है ताकि सर्दी से जुड़ी बीमारियों का समय पर इलाज किया जा सके।