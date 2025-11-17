मौसम का बदला मिजाज, ठंड ने तोड़ा 3 साल का रिकॉर्ड, दिल्ली में 9 डिग्री तक लुढ़का पारा

ठंड की मार के बीच दिल्ली की हवा भी सांसें थामे हुए है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ऐप 'समीर' के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI 377 रिकॉर्ड किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है। शहर के 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 11 जगहों पर AQI 400 के पार पहुंच गया। पीएम2.5 और पीएम10 का स्तर भी खतरनाक बना हुआ है, जो सांस की बीमारियों को न्योता दे रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान गिरने के साथ हवा की रफ्तार कम हो जाती है, जिससे प्रदूषक जमीन के पास ही फंस जाते हैं और वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जाती है।