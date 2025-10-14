IMD Alert: मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 5 दिन होगी इन राज्यों में तूफानी बारिश

5 दिन भारी बारिश (File Photo)
Heavy RainIMD Alert: मानसून (Monsoon) की विदाई के बाद भी भारत के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को एक ताजा अपडेट जारी करते हुए अगले 5 दिनों (14 से 18 अक्टूबर तक) में उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश (Heavy Rain) की चेतावनी दी है। इस दौरान तेज आंधी-तूफान, बिजली चमकने और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनने से यह सक्रियता बढ़ रही है।
|राज्य
|बारिश का प्रकार
|चेतावनी
|राजस्थान
|मध्यम से भारी (आज और कल)
|गरज-चमक के साथ बौछारें
|मध्य प्रदेश
|बारिश (अगले 4-5 दिन)
|भूस्खलन का जोखिम
|छत्तीसगढ़
|भारी वर्षा
|तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा)
|महाराष्ट्र
|तटीय इलाकों में तेज (अगले 3 दिन)
|ऑरेंज अलर्ट रत्नागिरि-रायगढ़
|कर्नाटक
|तटीय जिलों में लगातार (5 दिन)
|ऑरेंज अलर्ट
उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम विभाग ने 27 से 29 अक्टूबर तक विभिन्न स्तर की बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के साथ येलो अलर्ट घोषित किया गया है, जहां आंधी-तूफान की संभावना भी बनी हुई है। इसी अवधि में बिहार में तेज बारिश होगी, जो गरज-चमक के साथ बौछारों के रूप में देखने को मिलेगी। वहीं हरियाणा और पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश है, साथ ही धूल भरी आंधी चलने की आशंका जताई गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग ने प्रभावित राज्यों के प्रशासन को सतर्क रहने और राहत कार्यों की तैयारी करने की सलाह दी है। विशेष रूप से उत्तर भारत में, जहां तापमान पहले ही 35-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका था, यह बारिश राहत तो लाएगी लेकिन साथ ही बाढ़ और जलभराव की समस्या भी बढ़ा सकती है। दिल्ली-एनसीआर में भी अगले 24 घंटों में हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है, जिससे उमस भरा मौसम थोड़ा सुहावना हो जाएगा।
