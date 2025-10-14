Patrika LogoSwitch to English

IMD Alert: मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 5 दिन होगी इन राज्यों में तूफानी बारिश

Heavy Rain Alert: मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों के लिए कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

2 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 14, 2025

5 दिन भारी बारिश (File Photo)

Heavy RainIMD Alert: मानसून (Monsoon) की विदाई के बाद भी भारत के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को एक ताजा अपडेट जारी करते हुए अगले 5 दिनों (14 से 18 अक्टूबर तक) में उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश (Heavy Rain) की चेतावनी दी है। इस दौरान तेज आंधी-तूफान, बिजली चमकने और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनने से यह सक्रियता बढ़ रही है।

IMD के अनुसार प्रभावित राज्य

राज्यबारिश का प्रकारचेतावनी
राजस्थानमध्यम से भारी (आज और कल)गरज-चमक के साथ बौछारें
मध्य प्रदेशबारिश (अगले 4-5 दिन)भूस्खलन का जोखिम
छत्तीसगढ़भारी वर्षातेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा)
महाराष्ट्रतटीय इलाकों में तेज (अगले 3 दिन)ऑरेंज अलर्ट रत्नागिरि-रायगढ़
कर्नाटकतटीय जिलों में लगातार (5 दिन)ऑरेंज अलर्ट

अक्टूबर अंत में बारिश का कहर

उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम विभाग ने 27 से 29 अक्टूबर तक विभिन्न स्तर की बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के साथ येलो अलर्ट घोषित किया गया है, जहां आंधी-तूफान की संभावना भी बनी हुई है। इसी अवधि में बिहार में तेज बारिश होगी, जो गरज-चमक के साथ बौछारों के रूप में देखने को मिलेगी। वहीं हरियाणा और पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश है, साथ ही धूल भरी आंधी चलने की आशंका जताई गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

दिल्ली NCR में हल्की बौछार

मौसम विभाग ने प्रभावित राज्यों के प्रशासन को सतर्क रहने और राहत कार्यों की तैयारी करने की सलाह दी है। विशेष रूप से उत्तर भारत में, जहां तापमान पहले ही 35-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका था, यह बारिश राहत तो लाएगी लेकिन साथ ही बाढ़ और जलभराव की समस्या भी बढ़ा सकती है। दिल्ली-एनसीआर में भी अगले 24 घंटों में हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है, जिससे उमस भरा मौसम थोड़ा सुहावना हो जाएगा।

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

Published on:

14 Oct 2025 04:24 pm

Hindi News / National News / IMD Alert: मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 5 दिन होगी इन राज्यों में तूफानी बारिश

