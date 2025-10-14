IMD Alert: मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 5 दिन होगी इन राज्यों में तूफानी बारिश

Heavy RainIMD Alert: मानसून (Monsoon) की विदाई के बाद भी भारत के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को एक ताजा अपडेट जारी करते हुए अगले 5 दिनों (14 से 18 अक्टूबर तक) में उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश (Heavy Rain) की चेतावनी दी है। इस दौरान तेज आंधी-तूफान, बिजली चमकने और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनने से यह सक्रियता बढ़ रही है।