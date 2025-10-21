इमरान खान की बहन की मुश्किलें बढ़ीं, आतंकवाद निरोधी अदालत ने दिया गिरफ्तारी का आदेश

इमरान खान अगस्त 2023 से भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अन्य मामलों में जेल में हैं। PTI का दावा है कि ये सभी केस राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में PTI को आरक्षित सीटों पर हिस्सेदारी मिलने के बाद पार्टी में उत्साह है, लेकिन इमरान की रिहाई की मांग तेज हो गई है। अदालत ने SP रावल डिवीजन मुहम्मद साद को अलीमा की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपा है। मामला राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकता है, क्योंकि PTI लगातार सरकार पर लोकतंत्र विरोधी कार्रवाइयों का आरोप लगा रही है।