CAA Protest: दिल्ली दंगे के 17 केसों में पुलिस ने रची ‘मनगढ़ंत कहानी’, अदालत में पलट गए गवाह तो जज ने खूब लगाई फटकार

दिल्ली दंगों से जुड़े 93 मामलों में से 17 में अदालत ने पुलिस जांच पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ, कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए आरोपियों को बरी कर दिया है। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि इन मामलों में पुलिस ने गढ़े हुए सबूत पेश किए और गवाहों पर दबाव भी डाला।