पंजाब में खौफनाक वारदात, पूर्व सैनिक ने पत्नी-सास को AK-47 से मारी गोली, पुलिस के सामने खुद को उड़ाया

पंजाब के गुरदासपुर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। केंद्रीय जेल में गार्ड की ड्यूटी करने वाला पूर्व सैनिक गुरप्रीत सिंह ने घरेलू लड़ाई झगड़े के चलते पहले अपनी पत्नी अकविंदर कौर (उम्र करीब 30 वर्ष) और सास गुरजीत कौर (उम्र करीब 55 वर्ष) को अपनी सरकारी AK-47 राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद वह फरार हो गया और शहर के 7 नंबर स्कीम स्थित रिहायशी क्वार्टरों में जाकर छुप गया। जब पुलिस ने उसे घेर लिया और सरेंडर करने की अपील की तो करीब एक घंटे तक समझाने-बुझाने के बाद भी उसने हथियार नहीं डालने से इनकार कर दिया। अंत में उसने खुद को भी AK-47 से गोली मार ली।