मणिपुर में सोशल मीडिया बन रहा जेन-Z और दोनों समुदायों के बीच नफरत की दीवार

मणिपुर की राजधानी इंफाल से चूराचांदपुर तक की 120 किलोमीटर का सफर सिर्फ दूरी नहीं, बल्कि दो अलग-अलग सच, दो टूटे हुए विश्वास और दो अलग समुदायों के भविष्य की मांगों के बीच से गुजरना है। पत्रिका की यह यात्रा दिखाती है कि कैसे एक ही राज्य के मैतेई और कुकी समुदाय के लोग एक-दूसरे से भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से मीलों दूर हो चुके हैं। जले हुए घर, वीरान बाजार और कदम-कदम पर तैनात सुरक्षाकर्मी और कमांडो फोर्स उस हिंसा की खामोश गवाही देते हैं, जिसने इस खूबसूरत धरती को गहरे जख्म दिए हैं।
ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंफाल और चूराचांदपुर दौरे की पूरी तैयारी है, तो सवाल सिर्फ शांति की उम्मीद का नहीं, बल्कि यह है कि क्या यह दौरा उस खाई को पाट पाएगा जो अब राहत पैकेज से कहीं आगे बढ़कर कुकी समुदाय के 'अलग प्रशासन' की ठोस मांग तक पहुंच चुकी है? आज के ग्राउंड रिपोर्ट में हम कुकी बाहुल्य इलाके चुराचांदपुर की हकीकत बता रहे हैं।