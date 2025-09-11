मणिपुर में सोशल मीडिया बन रहा जेन-Z और दोनों समुदायों के बीच नफरत की दीवार

मणिपुर की राजधानी इंफाल से चूराचांदपुर तक की 120 किलोमीटर का सफर सिर्फ दूरी नहीं, बल्कि दो अलग-अलग सच, दो टूटे हुए विश्वास और दो अलग समुदायों के भविष्य की मांगों के बीच से गुजरना है। पत्रिका की यह यात्रा दिखाती है कि कैसे एक ही राज्य के मैतेई और कुकी समुदाय के लोग एक-दूसरे से भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से मीलों दूर हो चुके हैं। जले हुए घर, वीरान बाजार और कदम-कदम पर तैनात सुरक्षाकर्मी और कमांडो फोर्स उस हिंसा की खामोश गवाही देते हैं, जिसने इस खूबसूरत धरती को गहरे जख्म दिए हैं।