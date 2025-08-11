लोकसभा में नया आयकर बिल पास, कांग्रेस ने इसे बताया लोकतंत्र के साथ धोखा

विपक्ष के हंगामे के बीच सोमवार को सरकार का नया आयकर बिल 2025 लोकसभा में पास हो गया है। इसके साथ ही कराधान कानून (संशोधन) विधेयक भी लोकसभा में पारित कर दिया गया है। जहां काफी दिनों से विपक्ष के लगातार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही थी। वहीं आज सरकार ने न सिर्फ दो बिलों को पास कराया बल्कि राज्यसभा में गोवा विधानसभा एसटी रिजर्वेशन बिल के साथ साथ 2 स्पोर्ट्स बिल और मणिपुर से जुड़े 3 विधेयक भी पेश कर दिए। इन्हें पेश करने के दौरान भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल के पास होने और राज्यसभा में बिलों के पेश होने पर नाराजगी जताते हुए इसे लोकतंत्र के साथ धोखा बताया।