राष्ट्रीय

लोकसभा में नया आयकर बिल पास, कांग्रेस ने इसे बताया लोकतंत्र के साथ धोखा

लोकसभा में नया आयकर बिल 2025 पास हो गया है। इसके अलावा राज्यसभा में भी कई बिल पेश किए गए है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लोकतंत्र के साथ धोखा बताया है।

भारत

Himadri Joshi

Aug 11, 2025

Finance Minister Nirmala Sitharaman
Nirmala Sitharaman (Image: ANI)

विपक्ष के हंगामे के बीच सोमवार को सरकार का नया आयकर बिल 2025 लोकसभा में पास हो गया है। इसके साथ ही कराधान कानून (संशोधन) विधेयक भी लोकसभा में पारित कर दिया गया है। जहां काफी दिनों से विपक्ष के लगातार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही थी। वहीं आज सरकार ने न सिर्फ दो बिलों को पास कराया बल्कि राज्यसभा में गोवा विधानसभा एसटी रिजर्वेशन बिल के साथ साथ 2 स्पोर्ट्स बिल और मणिपुर से जुड़े 3 विधेयक भी पेश कर दिए। इन्हें पेश करने के दौरान भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल के पास होने और राज्यसभा में बिलों के पेश होने पर नाराजगी जताते हुए इसे लोकतंत्र के साथ धोखा बताया।

लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए - खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, चर्चा के लिए सरकार कह रही है कि यह हाउस ऑर्डर में नहीं है और बिल पारित हो रहे है। यह लोकतंत्र के साथ धोखा है और लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। चेयर को और नेता सदन को यह स्पष्ट करना चाहिए, यह कैसा लोकतंत्र है। इससे पहले आज सुबह ही केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह साफ कर दिया था कि सरकार आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करेगी।

वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया आयकर बिल 2025, क्या टैक्स स्लैब में हुए बदलाव?
राष्ट्रीय
Finance Minister Nirmala Sitharaman

विपक्ष ने सुबह ही निकाला था विरोधी मार्च

दरअसल आज सुबह ही विपक्ष ने वोट चोरी के मामले को लेकर संसद में हंगामा किया था जिसके चलते सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में 250 से अधिक विपक्षी सांसदों ने संसद से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय तक विरोध मार्च आयोजित किया था। बिना अनुमति इस मार्च का आयोजन करने के चलते दिल्ली पुलिस ने सभी सांसदों को हिरासत में ले लिया था।

केंद्रिय मंत्री ने कहा था, आज बिल पास होंगे

इसके बाद केंद्रिय मंत्री रिजिजू ने कहा था कि, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने बहुत समय बर्बाद किया है। अब हम देश और संसद का समय और बर्बाद नहीं होने देंगे। सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करना चाहती है और आज हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इन विधेयकों को पारित करेंगे। एक व्यक्ति की मूर्खता और एक परिवार की वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है।

Updated on:

11 Aug 2025 04:45 pm

Published on:

11 Aug 2025 04:29 pm

Hindi News / National News / लोकसभा में नया आयकर बिल पास, कांग्रेस ने इसे बताया लोकतंत्र के साथ धोखा

