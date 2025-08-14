15 अगस्त से पहले कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों की बड़ी सफलता, आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले सुरक्षाबलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा क्षेत्र में वजहामा इलाके में सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े तीन आतंकी सहयोगियों (ओवर ग्राउंड वर्कर्स) को गिरफ्तार किया है। इस ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए गए हैं।