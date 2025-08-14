15 अगस्त से पहले कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों की बड़ी सफलता, आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले सुरक्षाबलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा क्षेत्र में वजहामा इलाके में सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े तीन आतंकी सहयोगियों (ओवर ग्राउंड वर्कर्स) को गिरफ्तार किया है। इस ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए गए हैं।
सुरक्षाबलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि वजहामा, हंदवाड़ा में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची जा रही है। इसके आधार पर भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। इस अभियान में तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जिनकी पहचान लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने वाले सहयोगियों के रूप में हुई।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से पूछताछ जारी है, और उनके पास से बरामद हथियारों में पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री शामिल है। यह कार्रवाई आतंकियों की स्वतंत्रता दिवस के आसपास किसी बड़ी साजिश को नाकाम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
जम्मू-कश्मीर पुलिस और सेना ने इस ऑपरेशन को क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता का हिस्सा बताया है। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के अभियान आतंकी नेटवर्क को कमजोर करने और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार जारी रहेंगे।