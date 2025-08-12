Independence day 2025: लाखों अंग्रेजों पर भारी थे भारत के ये जांबाज, जानें स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी

Independence day 2025: 15 अगस्त 2025 को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। यह दिन न केवल ब्रिटिश शासन से आजादी की याद दिलाता है, बल्कि उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और साहस की गाथा को भी जीवंत करता है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को आजाद कराने का संकल्प लिया। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई एक लंबा और कठिन सफर था, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। इस खबर में हम उन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी बताएंगे, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी।