1969 में स्वतंत्रता सेनानी पति को आवंटित जमीन के लिए आज भी लड़ रही है 89 साल की पत्नी

जहां एक तरफ देशभर में स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा मामाला सामने आया है जो शायद आपको भी हैरान कर देगा। यह मामला देश के एक स्वतंत्रता सेनानी और उनकी विधवा के अधिकार से जुड़ा है। कर्नाटक के तुमकुरु जिले की रहने वाली 89 वर्षीय एनके ललिताम्बिका एक स्वतंत्रता सेनानी की विधवा है और वह पिछले कई दशकों से अपनी पति को आवंटित जमीन के लिए लड़ाई लड़ रही है। यह 4 एकड़ पहाड़ी जमीन 1969 में सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी कोटा के तहत ललितांबिका के पति को आवंटित की थी, लेकिन 55 साल बाद भी आज तक भी उन्हें इसका कब्जा नहीं मिल पाया है और न ही इसके बदले कोई अन्य जमीन मिली है।