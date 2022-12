भारत में भी बढ़ने लगे Covid के मामले, एक्सपर्ट का दावा- जनवरी लास्ट तक पीक पर होगा कोरोना

India Covid Update: चीन, जापान सहित दुनिया के कई देशों में अभी कोरोना से हाहाकार मचा है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन BF-7 इन देशों में काफी तेजी से फैल रहा है। इधर भारत में भी कोरोना के नए मामले बढ़ने लगे है। एक्सपर्ट का दावा है कि भारत में मिड जनवरी तक कोरोना पीक पर हो सकता है।

India Covid Update: New Cases Rise, Expert says Corona Peak come in Mid January