‘Grok’ से बनाई जा रही अश्लील कंटेट हटाएं, 72 घंटे में सौंपे रिपोर्ट, केंद्र सरकार का ‘X’ को सख्त निर्देश

Grok AI chatbot misuse: एआई चैटबॉट के दुरुपयोग पर केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ को नोटिस दिया है। इसमें केंद्र ने ‘एक्स’ को निर्देश दिए हैं कि वह एआई ऐप ‘ग्रोक’ से बनाई जा रही अश्लील, अभद्र और आपत्तिजनक कंटेंट हटाए, अन्यथा आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 72 घंटे के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। सरकार का कहना है कि यह न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि महिलाओं की गरिमा और निजता पर सीधा हमला है।