Delhi Fire: पालम की इमारत में लगी भयंकर आग, मौके पर 25 दमकल गाड़ियां मौजूद

Massive Fire : भारत की राजधानी से एक बेहद झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। दिल्ली के पालम (Delhi) इलाके की एक बड़ी बहुमंजिला इमारत में अचानक भीषण आग (Massive Fire) लग गई है। इस खतरनाक हादसे की वजह से पूरे इलाके में भारी दहशत और अफरा-तफरी (Panic) का माहौल बन गया है। आग लगने की तुरंत सूचना मिलते ही दिल्ली दमकल विभाग (Delhi Fire Service) तुरंत हरकत में आया। हालात की गंभीरता को देखते हुए आग बुझाने के लिए लगभग 25 दमकल गाड़ियां (Fire Brigade) तुरंत घटनास्थल पर भेजी गई हैं। चारों तरफ काले धुएं का भयानक गुबार (Black Smoke) देखा जा सकता है, जिससे आस-पास के लोगों को भारी परेशानी हो रही है। फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए बचाव अभियान (Rescue Operation) लगातार और तेजी से जारी है। दमकल कर्मी अपनी जान दांव पर लगाकर इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने (Evacuation) के काम में डटे हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा बहुत अचानक हुआ और देखते ही देखते आग काफी तेजी से फैल गई (Fire Spread)। हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने की कोई पुख्ता और स्पष्ट जानकारी (Latest Update) नहीं मिली है, लेकिन रैस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है।