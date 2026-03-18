18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Delhi Fire: पालम की इमारत में लगी भयंकर आग, मौके पर 25 दमकल गाड़ियां मौजूद

Palam Fire: दिल्ली के पालम इलाके की एक इमारत में भीषण आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की 25 गाड़ियां मौजूद हैं और राहत-बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Mar 18, 2026

New Delhi Palam fire

नई दिल्ली के पालम में भीषण आग लग गई । ( सांकेतिक फोटो: AI)

Massive Fire : भारत की राजधानी से एक बेहद झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। दिल्ली के पालम (Delhi) इलाके की एक बड़ी बहुमंजिला इमारत में अचानक भीषण आग (Massive Fire) लग गई है। इस खतरनाक हादसे की वजह से पूरे इलाके में भारी दहशत और अफरा-तफरी (Panic) का माहौल बन गया है। आग लगने की तुरंत सूचना मिलते ही दिल्ली दमकल विभाग (Delhi Fire Service) तुरंत हरकत में आया। हालात की गंभीरता को देखते हुए आग बुझाने के लिए लगभग 25 दमकल गाड़ियां (Fire Brigade) तुरंत घटनास्थल पर भेजी गई हैं। चारों तरफ काले धुएं का भयानक गुबार (Black Smoke) देखा जा सकता है, जिससे आस-पास के लोगों को भारी परेशानी हो रही है। फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए बचाव अभियान (Rescue Operation) लगातार और तेजी से जारी है। दमकल कर्मी अपनी जान दांव पर लगाकर इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने (Evacuation) के काम में डटे हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा बहुत अचानक हुआ और देखते ही देखते आग काफी तेजी से फैल गई (Fire Spread)। हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने की कोई पुख्ता और स्पष्ट जानकारी (Latest Update) नहीं मिली है, लेकिन रैस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है।

राहत और बचाव कार्य जारी (Emergency Action)

दमकल विभाग की 25 गाड़ियां लगातार आग पर पानी की बौछार कर रही हैं ताकि लपटों को आस-पास की इमारतों तक फैलने से रोका जा सके। संकरी सड़क होने के बावजूद फायर फाइटर्स पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आस-पास के मकानों को भी खाली करा लिया है ताकि कोई बड़ा हादसा न हो।

आग की शुरुआत बिल्डिंग के निचले हिस्से से हुई

स्थानीय लोगों और चश्मदीदों के मुताबिक, आग की शुरुआत बिल्डिंग के निचले हिस्से से हुई और चंद मिनटों में ही यह ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गई। इलाके के एक निवासी ने बताया, "हमने अचानक से जोर की आवाज सुनी और बाहर आकर देखा तो पूरी इमारत से भयंकर आग की लपटें निकल रही थीं। लोगों में चीख-पुकार मची हुई थी। दमकल विभाग ने जल्दी पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की है।"

घटनास्थल को चारों तरफ से सील कर दिया

पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल को चारों तरफ से सील कर दिया है। एंबुलेंस को भी मौके पर तैनात कर दिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। आग बुझने के बाद कूलिंग प्रक्रिया की जाएगी, जिसके बाद ही पुलिस की टीमें अंदर जाकर हालात का जायजा लेंगी और नुकसान का आंकलन करेंगी।

दिल्ली में इमारतों की सुरक्षा पर उठे सवाल

इस भयानक अग्निकांड ने एक बार फिर दिल्ली में इमारतों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इस इमारत में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम थे? क्या बिल्डिंग बायलॉज का पालन किया गया था? रिहायशी और भीड़भाड़ वाले इलाके (Crowded Area) में इस तरह के हादसे प्रशासन की निगरानी पर भी सवाल उठाते हैं। इस घटना के बाद एमसीडी और फायर विभाग की एनओसी (NOC) की भी जांच होना तय माना जा रहा है।


खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

fire accident

fire incident

Updated on:

18 Mar 2026 10:08 am

Published on:

18 Mar 2026 09:47 am

Hindi News / National News / Delhi Fire: पालम की इमारत में लगी भयंकर आग, मौके पर 25 दमकल गाड़ियां मौजूद

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, अब फ्लाइट में 60% सीटें फ्री! सरकार का बड़ा फैसला

राष्ट्रीय

फेमस सिंगर गिप्पी ग्रेवाल को जान से मारने की धमकी, वायरल ऑडियो से मचा हड़कंप

राष्ट्रीय

स्कूल से लौट रही थी 11 साल की मासूम, सिरफिरे ने फेंका तेजाब, बच्ची की हालत गंभीर

acid attack
राष्ट्रीय

भवानीपुर से मुर्शिदाबाद तक... बंगाल की 5 सीटों पर होगा सत्ता का खेल

Bengal Election Hot Seats
राष्ट्रीय

विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने खेला बड़ा दाव, 52 महिला विधायकों को मैदान में उतारा; इन बड़े चेहरों का काट दिया टिकट

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.