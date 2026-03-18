Delhi Fire: पालम की इमारत में लगी भयंकर आग, मौके पर 25 दमकल गाड़ियां मौजूद

नई दिल्ली के पालम में भीषण आग लग गई । ( सांकेतिक फोटो: AI)
Massive Fire : भारत की राजधानी से एक बेहद झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। दिल्ली के पालम (Delhi) इलाके की एक बड़ी बहुमंजिला इमारत में अचानक भीषण आग (Massive Fire) लग गई है। इस खतरनाक हादसे की वजह से पूरे इलाके में भारी दहशत और अफरा-तफरी (Panic) का माहौल बन गया है। आग लगने की तुरंत सूचना मिलते ही दिल्ली दमकल विभाग (Delhi Fire Service) तुरंत हरकत में आया। हालात की गंभीरता को देखते हुए आग बुझाने के लिए लगभग 25 दमकल गाड़ियां (Fire Brigade) तुरंत घटनास्थल पर भेजी गई हैं। चारों तरफ काले धुएं का भयानक गुबार (Black Smoke) देखा जा सकता है, जिससे आस-पास के लोगों को भारी परेशानी हो रही है। फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए बचाव अभियान (Rescue Operation) लगातार और तेजी से जारी है। दमकल कर्मी अपनी जान दांव पर लगाकर इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने (Evacuation) के काम में डटे हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा बहुत अचानक हुआ और देखते ही देखते आग काफी तेजी से फैल गई (Fire Spread)। हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने की कोई पुख्ता और स्पष्ट जानकारी (Latest Update) नहीं मिली है, लेकिन रैस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है।
दमकल विभाग की 25 गाड़ियां लगातार आग पर पानी की बौछार कर रही हैं ताकि लपटों को आस-पास की इमारतों तक फैलने से रोका जा सके। संकरी सड़क होने के बावजूद फायर फाइटर्स पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आस-पास के मकानों को भी खाली करा लिया है ताकि कोई बड़ा हादसा न हो।
स्थानीय लोगों और चश्मदीदों के मुताबिक, आग की शुरुआत बिल्डिंग के निचले हिस्से से हुई और चंद मिनटों में ही यह ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गई। इलाके के एक निवासी ने बताया, "हमने अचानक से जोर की आवाज सुनी और बाहर आकर देखा तो पूरी इमारत से भयंकर आग की लपटें निकल रही थीं। लोगों में चीख-पुकार मची हुई थी। दमकल विभाग ने जल्दी पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की है।"
पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल को चारों तरफ से सील कर दिया है। एंबुलेंस को भी मौके पर तैनात कर दिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। आग बुझने के बाद कूलिंग प्रक्रिया की जाएगी, जिसके बाद ही पुलिस की टीमें अंदर जाकर हालात का जायजा लेंगी और नुकसान का आंकलन करेंगी।
इस भयानक अग्निकांड ने एक बार फिर दिल्ली में इमारतों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इस इमारत में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम थे? क्या बिल्डिंग बायलॉज का पालन किया गया था? रिहायशी और भीड़भाड़ वाले इलाके (Crowded Area) में इस तरह के हादसे प्रशासन की निगरानी पर भी सवाल उठाते हैं। इस घटना के बाद एमसीडी और फायर विभाग की एनओसी (NOC) की भी जांच होना तय माना जा रहा है।
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