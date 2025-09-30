भारत ने 17 साल बाद फिर शुरू किया प्रत्यर्पण, कार दुर्घटना अपराध में नागरिक को अमेरिका भेजा

अगस्त 2005 में शेनॉय के खिलाफ दूसरे दर्जे की गैर-इरादतन हत्या का आरोप दर्ज हुआ और इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया। मुंबई से हिरासत में लिए गए शेनॉय को हाल ही में अमेरिका लाया गया। नासाऊ काउंटी की अभियोजक ऐन डोनली ने कहा, "कानून से 20 साल तक बचने के बाद शेनॉय को आखिरकार न्याय के कटघरे में लाया गया है, ताकि वह उस हादसे की जिम्मेदारी ले, जिसमें दो बच्चों के पिता की जान गई।" अदालत में पेशी के बाद जज ने उसे बिना जमानत के जेल भेज दिया।