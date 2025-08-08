ट्रंप की धमकी से डर नहीं लगता: मोदी ने खम ठोक कर पुतिन को दिया भारत आने का न्यौता

India Russia Relations: डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस के बीच रिश्तों (India Russia Relations) और रूस व यूक्रेन में जंग (Russia Ukraine War) के बीच रूस से तेल लेने पर ऐतराज करते हुए हिंदुस्तान पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ (Trump Tariff India) लगा दिया है। वहीं भारत पर सख्ती दिखाई है। इसके बावजूद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्टपति पुतिन से फोन पर बात (Modi Putin Discussion) कर उन्हें भारत आने का न्यौता दिया है। इस वार्ता के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम (Ukraine Conflict Resolution) की जानकारी दी। वहीं दोनों नेताओं ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की और द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। आधिकारिक बयान के अनुसार, राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के ताजा घटनाक्रमों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री मोदी ( PM Modi) ने रूसी नेता को उनके विस्तृत आकलन के लिए धन्यवाद देते हुए संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करते हुए भारत का दृढ़ रुख दोहराया। ध्यान रहे कि भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी के बाद रूस ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी।