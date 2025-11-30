Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भारत और ब्रिटेन आतंकवादियों को चटाएंगे धूल–दोनों सेनाओं ने दहलाई धरती, रेगिस्तान में गूंजी फौलादी दोस्ती!

Exercise Ajeya Warrior 2025:भारत और ब्रिटेन की सेनाओं ने राजस्थान के 15 दिन तक चले ‘अजेय वारियर- 2025’ अभ्यास का समापन हुआ।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 30, 2025

Exercise Ajeya Warrior 2025

अजय वरियर वार रिहर्सल के मौके पर भारत और ब्रिटेन के जवान। (फोटो: X Handle/Aditya Raj Kaul.)

Exercise Ajeya Warrior 2025: आतंकवाद से निपटने के लिए पूरी दुनिया के देश अपनी-अपने स्तर पर अपनी तरह से जुटे हुए हैं। अब भारत और ब्रिटेन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 15 दिन तक चले भारत-ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘अजेय वारियर-2025’ के दौरान जब दोनों देशों की सेनाओं ने फौलादी प्रदर्शन कर धरती दहला दी तो रेगिस्तान में ऐसा ही नजारा दिखा। यह इस अभ्यास का आठवां संस्करण था और इस बार दोनों देशों के जांबाज जवानों ने आतंकवाद के खिलाफ शहरी जंग की ऐसी रिहर्सल की कि देखने वाले दंग रह गए।

शहरी इलाकों में आतंकियों से मुकाबला करना सीखा

ब्रिटेन की मशहूर रॉयल गोरखा राइफल्स की ए कंपनी और भारतीय सेना की 21वीं सिख रेजिमेंट ने कंधे से कंधा मिला कर ट्रेनिंग की। यहां 17 नवंबर से 30 नवंबर तक चले इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने शहरी इलाकों में आतंकियों से मुकाबला, IED बम निष्क्रिय करने, ड्रोन से हमला व बचाव और घर-घर सर्च ऑपरेशन जैसे खतरनाक मिशन अंजाम दिए। सब कुछ संयुक्त राष्ट्र के चैप्टर-7 के तहत शांति स्थापना मिशन की तर्ज पर किया गया।

दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया

अभ्यास का सबसे रोमांचक हिस्सा रहा अंतिम युद्ध-समूह स्तर का हमला। दोनों सेनाओं ने एक ही कमांड में मिल कर दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके अलावा सैनिकों ने एक-दूसरे से हथियार चलाने की बारीकियां सीखीं, ड्रोन तकनीक शेयर की और रात में भी ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग ली।

भारत-ब्रिटेन रक्षा साझेदारी का मजबूत स्तंभ

भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने कहा, “अजेय वारियर सिर्फ अभ्यास नहीं, बल्कि 2035 तक भारत-ब्रिटेन रक्षा साझेदारी का मजबूत स्तंभ है। यह अभ्यास दिखाता है कि दोनों देश मिल कर दुनिया में शांति और स्थिरता के प्रति कितने गंभीर हैं।”

दोनों जवान एक-दूसरे को भाई की तरह समझते हैं

ब्रिटिश नेवी के रक्षा सलाहकार कमोडोर क्रिस सॉन्डर्स ने बताया, “हमारे गोरखा और भारतीय सिख रेजिमेंट के जवान अब एक-दूसरे को भाई की तरह समझते हैं। अगला अभ्यास 2027 में ब्रिटेन में होगा, तब भारतीय जवान हमारे घर आएंगे।”

यूके के गोरखा जवानों को पंजाबी भांगड़ा सिखाया

मैदान के बाहर भी दोनों देशों के जवानों ने दिल जीत लिया। इस दौरान फुटबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल मैच हुए। भारतीय सैनिकों ने गोरखा जवानों को पंजाबी भांगड़ा सिखाया तो ब्रिटिश सैनिकों ने नेपाली डांस और गोरखा गीत सुनाए। खाने में समोसे-चाय के साथ ब्रिटिश सैनिकों को पसंद आई पंजाबी लस्सी और राजस्थानी दाल-बाटी।

भारत और ब्रिटेन की सेनाएं चुस्त

बहरहाल, इस अभ्यास ने यह बात साफ कर दी कि भारत और ब्रिटेन की सेनाएं अब पहले से कहीं ज्यादा एक-दूसरे के साथ तालमेल बैठा सकती हैं। चाहे रेगिस्तान हो या पहाड़, शहर हो या जंगल – दोनों मिल कर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

army

भारतीय सेना

Rajasthan

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

30 Nov 2025 03:24 pm

Hindi News / National News / भारत और ब्रिटेन आतंकवादियों को चटाएंगे धूल–दोनों सेनाओं ने दहलाई धरती, रेगिस्तान में गूंजी फौलादी दोस्ती!

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.