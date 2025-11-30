भारत और ब्रिटेन आतंकवादियों को चटाएंगे धूल–दोनों सेनाओं ने दहलाई धरती, रेगिस्तान में गूंजी फौलादी दोस्ती!

Exercise Ajeya Warrior 2025: आतंकवाद से निपटने के लिए पूरी दुनिया के देश अपनी-अपने स्तर पर अपनी तरह से जुटे हुए हैं। अब भारत और ब्रिटेन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 15 दिन तक चले भारत-ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘अजेय वारियर-2025’ के दौरान जब दोनों देशों की सेनाओं ने फौलादी प्रदर्शन कर धरती दहला दी तो रेगिस्तान में ऐसा ही नजारा दिखा। यह इस अभ्यास का आठवां संस्करण था और इस बार दोनों देशों के जांबाज जवानों ने आतंकवाद के खिलाफ शहरी जंग की ऐसी रिहर्सल की कि देखने वाले दंग रह गए।