उप-राष्ट्रपति चुनाव: आज पद पर सुदर्शन के होंगे दर्शन या बनेंगे राधाकृष्णन ? आई फैसले की घड़ी

Vice President Election India 2025: भारत के अगले उप-राष्ट्रपति (Vice President Election India 2025) के चयन की प्रक्रिया आज अपने अंतिम पड़ाव पर है। संसद में दोनों सदनों के सांसद वोट डाल रहे हैं और आज शाम तक देश को नया उप-राष्ट्रपति मिल जाएगा। जुलाई में जगदीप धनखड़ के उप-राष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद यह पद रिक्त हुआ था, जिसे भरने के लिए यह चुनाव कराया जा रहा है। सुबह से शुरू हुआ मतदान (Indian Parliament Vice Presidential Polls) शाम 5 बजे के बाद समाप्त होगा। उसके बाद मतगणना और परिणाम की घोषणा होगी। जो भी चुना जाएगा, वह अगले 5 वर्षों तक भारत के उप-राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यभार संभालेगा। नए उप राष्ट्रपति का कार्यकाल लोकसभा चुनाव 2029 तक देश की राजनीतिक दिशा पर असर डाल सकता है।