Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

उप-राष्ट्रपति चुनाव: आज पद पर सुदर्शन के होंगे दर्शन या बनेंगे राधाकृष्णन ? आई फैसले की घड़ी

Vice President Election India 2025: संसद में आज उप-राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हो रहा है। एनडीए के राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी आमने-सामने हैं।

भारत

MI Zahir

Sep 09, 2025

Vice President Election India 2025: भारत के अगले उप-राष्ट्रपति (Vice President Election India 2025) के चयन की प्रक्रिया आज अपने अंतिम पड़ाव पर है। संसद में दोनों सदनों के सांसद वोट डाल रहे हैं और आज शाम तक देश को नया उप-राष्ट्रपति मिल जाएगा। जुलाई में जगदीप धनखड़ के उप-राष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद यह पद रिक्त हुआ था, जिसे भरने के लिए यह चुनाव कराया जा रहा है। सुबह से शुरू हुआ मतदान (Indian Parliament Vice Presidential Polls) शाम 5 बजे के बाद समाप्त होगा। उसके बाद मतगणना और परिणाम की घोषणा होगी। जो भी चुना जाएगा, वह अगले 5 वर्षों तक भारत के उप-राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यभार संभालेगा। नए उप राष्ट्रपति का कार्यकाल लोकसभा चुनाव 2029 तक देश की राजनीतिक दिशा पर असर डाल सकता है।

दो प्रमुख चेहरे आमने-सामने (NDA vs INDIA Block)

इस बार मुकाबला है दो प्रभावशाली व्यक्तियों के बीच एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं सी. पी. राधाकृष्णन, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया 'INDIA' की ओर से उम्मीदवार हैं बी. सुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। दोनों ही दावेदारों का राजनीतिक और सामाजिक अनुभव गहरा है, लेकिन आंकड़ों के लिहाज़ से एनडीए की स्थिति मजबूत मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें

उपराष्ट्रपति चुनाव में ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा: बदल रहे समीकरण, जानें किसने क्यों बनाई दूरी,क्या है मजबूरी
राष्ट्रीय
image

कुछ दलों ने किया चुनाव का बहिष्कार

इस बार का चुनाव पूरी तरह सर्वदलीय नहीं रहा। BRS (भारत राष्ट्र समिति), BJD (बीजू जनता दल) और अकाली दल जैसे कुछ क्षेत्रीय दलों ने मतदान से दूरी बनाई है। खासकर BRS ने किसानों की समस्याओं के चलते चुनाव का बहिष्कार किया है।

NDA उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन: एक नजर (Radhakrishnan Vice President)

पार्टी: भारतीय जनता पार्टी (BJP)

वर्तमान पद: महाराष्ट्र के राज्यपाल।

पिछला अनुभव: दो बार लोकसभा सांसद, कोयंबटूर से।

छवि: अनुशासित नेता, दक्षिण भारत में बीजेपी का मजबूत चेहरा।

विशेषता: नीतियों में स्पष्टता और संगठन में पकड़।

NDA की ओर से चयन: अनुभव, राज्यसभा में प्रशासनिक संतुलन के लिए।

INDIA गठबंधन प्रत्याशी बी. सुदर्शन रेड्डी: परिचय (Sudarshan Reddi INDIA Candidate)

पेशेवर पृष्ठभूमि: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश।

गृह राज्य: तेलंगाना।

छवि: निष्पक्ष, संवैधानिक और कानून-प्रिय व्यक्तित्व।

विशेषता: सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और संविधान की रक्षा पर जोर।

INDIA ब्लॉक की ओर से चयन: न्यायपालिका से विश्वसनीयता और निष्पक्षता का संकेत देने के लिए।

उप राष्ट्रपति चुनाव के कुछ अछूते पहलू

BRS का बहिष्कार किसानों की समस्याओं के मुद्दे को फिर से चर्चा में ले आया है।

जस्टिस रेड्डी के चयन से विपक्ष ने न्यायपालिका और राजनीति के बीच संतुलन का संदेश दिया।

दक्षिण भारत के दोनों चेहरों के चुनाव ने इस क्षेत्र की राजनीतिक महत्ता को और उजागर किया।

राज्यसभा का चेहरा बदलने से आने वाले विधायी सत्रों में संवाद और गतिरोध पर प्रभाव पड़ेगा।

यह चुनाव कहीं न कहीं 2029 के लोकसभा चुनाव की ‘टोन सेट’ कर रहा है।

उप-राष्ट्रपति चुनाव : सांसदों की संख्या

सदनकुल सांसदNDA सांसदINDIA ब्लॉक सांसद (अनुमानित)
लोकसभा542293249
राज्यसभा240129 (नीचे नोट)लगभग 111
कुल782~422~360

लोकसभा की स्थिति

लोकसभा में कुल 542 सीटें हैं। इनमें से एनडीए के पास लगभग 293 सांसद हैं, जबकि INDIA गठबंधन के पास करीब 249 सदस्य मौजूद हैं। यानि कुल 542 सीटों में NDA के पास लगभग 293 सांसद हैं, और INDIA ब्लॉक के पास लगभग 249 सदस्य हैं।

राज्यसभा की स्थिति

राज्यसभा की प्रभावी सदस्य संख्या लगभग 240 है। इसमें एनडीए के पास करीब 129 सांसद हैं, जिनमें कुछ नामित सदस्य भी शामिल हैं।यानि कुल 240 सीटों (प्रभावी संख्या) में NDA के पास लगभग 129 सांसद (साथ में नामित सदस्यों सहित) हैं।

किसने क्या कहा, कौन सा बयान चर्चा में है ?

भाजपा: “राधाकृष्णन अनुभव और संगठन के प्रतीक हैं, संसद को उनकी ज़रूरत है।”

कांग्रेस: “देश को अब ऐसे उप-राष्ट्रपति की ज़रूरत है जो संविधान के प्रहरी हों।”

BRS और BJD: “हम चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन केंद्र को किसानों के मुद्दे याद दिलाते रहेंगे।”

जनता का मत: सोशल मीडिया पर सुदर्शन रेड्डी की न्यायपालिका वाली छवि को लेकर चर्चा, वहीं राधाकृष्णन की साफ-सुथरी राजनीति की सराहना।

किसकी है जीत की संभावना ?

बहरहाल संसद में एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं कि सी. पी. राधाकृष्णन की जीत लगभग तय है। हालांकि विपक्ष ने भी अपना पूरा दमखम लगाया है और बी. सुदर्शन रेड्डी को एक प्रतिष्ठित चेहरा माना जा रहा है। ध्यान रहे कि भारत के संविधान में उप-राष्ट्रपति का पद न सिर्फ प्रतिष्ठा का प्रतीक है, बल्कि यह व्यक्ति राज्यसभा का सभापति भी होता है। ऐसे में यह चुनाव संसदीय व्यवस्था के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

loksabha

political

political news

politics

Published on:

09 Sept 2025 04:06 pm

Hindi News / National News / उप-राष्ट्रपति चुनाव: आज पद पर सुदर्शन के होंगे दर्शन या बनेंगे राधाकृष्णन ? आई फैसले की घड़ी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.