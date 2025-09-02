Semicon India 2025: सेमीकंडक्टर चिप्स का ग्लोबल हब बनेगा भारत, मोदी बोले- हमें कोई रोक नहीं सकता

Semicon India 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने सेमीकॉन इंडिया 2025 (Semicon India 2025) का उद्घाटन किया। इसका मकसद भारत में सेमीकंडक्टर से जुड़े क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना और बेहतर माहौल उपलब्ध कराना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारी पिछली शताब्दी तेल से प्रभावित थी, दुनिया का भाग्य तेल के कुओं से तय होता था, लेकिन 21वीं सदी की ताकत एक छोटी सी चिप में सिमटी है। यह चिप भले ही छोटी हो, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को एक बड़ी गति देने की ताकत है।