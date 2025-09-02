Semicon India 2025: सेमीकंडक्टर चिप्स का ग्लोबल हब बनेगा भारत, मोदी बोले- हमें कोई रोक नहीं सकता

Semicon India 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने सेमीकॉन इंडिया 2025 (Semicon India 2025) का उद्घाटन किया। इसका मकसद भारत में सेमीकंडक्टर से जुड़े क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना और बेहतर माहौल उपलब्ध कराना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारी पिछली शताब्दी तेल से प्रभावित थी, दुनिया का भाग्य तेल के कुओं से तय होता था, लेकिन 21वीं सदी की ताकत एक छोटी सी चिप में सिमटी है। यह चिप भले ही छोटी हो, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को एक बड़ी गति देने की ताकत है।
उन्होंने कहा कि आज वैश्विक बाजार में सेमीकंडक्टर का कारोबार 600 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अगले कुछ वर्षों में यह 1 ट्रिलियन डॉलर को भी पार कर जाएगा। मुझे विश्वास है कि जिस गति से भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, इस 1 ट्रिलियन डॉलर के बाजार में भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होने वाली है।
मोदी ने आगे कहा कि सेमीकॉन इंडिया के इस आयोजन में आए आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी विकसित भारत की, आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में हमारे बहुत महत्वपूर्ण भागीदार हैं। कुछ दिन पहले ही इस वर्ष की पहली तिमाही के GDP आंकड़े सामने आए हैं, एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद, हर अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि समारोह में दुनिया भर के सेमीकंडक्टर से जुड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं। 40-50 से ज़्यादा देशों का प्रतिनिधित्व यहां है।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत का इनोवेशन और युवा शक्ति भी यहां दिखाई दे रही है। इस संयोजन का एक ही संदेश है - दुनिया भारत पर भरोसा करती है, दुनिया भारत पर विश्वास करती है और दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। मोदी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत में बनी सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। हमारी यात्रा भले ही देर से शुरू हुई हो लेकिन हमें कोई रोक नहीं सकता है।
जानकारी के मुताबिक पीएम बुधवार को होने वाली सीईओ राउंडटेबल में भी शामिल होने वाले हैं। सेमीकॉन इंडिया 2025 तीन दिन का कार्यक्रम रहने वाला है। इस प्रोग्राम में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की फैक्ट्रियों, नई तकनीक और रिसर्च पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए आविष्कार और निवेश के मौकों और राज्य सरकार की नीतियों पर अलग-अलग सत्र होंगे।