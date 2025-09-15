भारतीय वायुसेना के इंजीनियर ने 24वीं मंजिल से कूद कर दी जान

पुलिस के अनुसार, अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है और न हीं कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है। हालांकि इतना कहा जा सकता है कि लोकेश ने यह कदम गुस्से के चलते उठाया था। पुलिस ने केस दर्ज कर इस मामले की जांच शुरु कर दी है। यह पहली बार नहीं है जब किसी सेना के जवान ने आत्महत्या कर के अपनी जीवन लीला समाप्त की हो। इससे पहले जुलाई 2024 में श्रीकांत चौधरी नामक एक जवान ने अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मार कर अपनी जान दे दी थी। अग्निवीर के रूप में सेना में शामिल हुए श्रीकांत की आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और न हीं उसके पास से कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ था।