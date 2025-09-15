Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

भारतीय वायुसेना के इंजीनियर ने 24वीं मंजिल से कूद कर दी जान

बेंगलुरु में भारतीय वायु सेना के इंजीनियर ने अपनी बहन से झगड़ा होन पर गुस्से में आकर 24वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली।

भारत

Himadri Joshi

Sep 15, 2025

Indian Air Force engineer committed suicide
बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के इंजीनियर ने की आत्महत्या (प्रतिकात्मक तस्वीर)

बेंगलुरु में रह रहे एक भारतीय वायु सेना के इंजीनियर ने रविवार शाम 24वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान 25 वर्षीय लोकेश पवन कृष्णा के रूप में की गई है। शुरुआती जांच के अनुसार, लोकेश अपनी बहन के घर गया था और वहीं दोनों के बीच कोई झगड़ा हो गया जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

बहन के घर की छत से कूद कर दी जान

लोकेश हलासुर में मिलिट्री क्वार्टर में रहता था और रविवार को अपनी बहन लक्ष्मी से मिलने उसके घर आया था। इस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई जिसके चलते लोकेश गुस्से में था। इसी मनमुटाव के चलते लोकेश ने गुस्से में आकर बहन जिस सोसायटी में रहती थी उसी की 24वीं मंजिल से कूद कर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने लोकेश के शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया।

गुस्से में उठाया यह खतरनाक कदम

पुलिस के अनुसार, अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है और न हीं कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है। हालांकि इतना कहा जा सकता है कि लोकेश ने यह कदम गुस्से के चलते उठाया था। पुलिस ने केस दर्ज कर इस मामले की जांच शुरु कर दी है। यह पहली बार नहीं है जब किसी सेना के जवान ने आत्महत्या कर के अपनी जीवन लीला समाप्त की हो। इससे पहले जुलाई 2024 में श्रीकांत चौधरी नामक एक जवान ने अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मार कर अपनी जान दे दी थी। अग्निवीर के रूप में सेना में शामिल हुए श्रीकांत की आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और न हीं उसके पास से कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ था।

Published on:

15 Sept 2025 01:11 pm

Hindi News / National News / भारतीय वायुसेना के इंजीनियर ने 24वीं मंजिल से कूद कर दी जान

