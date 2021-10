मणिपुर के हिंगोरानी में सेना ने 4 आतंकियों को किया ढेर, आपरेशन जारी

नई दिल्ली। मणिपुर के हिंगोरानी में भारतीय सेना ने एक आपरेशन में 4 आतंकियों को मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक हिंगोरानी में एक संयुक्त अभियान के दौरान असम राइफल्स और भारतीय सेना की 3 कोर सहित सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। मणिपुर में रक्षा मंत्रालय के पीआरओ ने इस संबंध में जानकारी दी है।

Security forces incl troops of Assam Rifles, Indian Army’s 3 Corps neutralised 4 militants during jt op in Hingorani, Manipur. Operation was launched y'day&exchange of fire started today morning. Ops underway. Militants belonged to Kuki group. Details awaited: PRO Defence,Manipur