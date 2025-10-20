दीपावली पर देशवासियों को भारतीय सेना और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी शुभकामनाएं

भारतीय सेना के जनसंपर्क विभाग ने भी 'एक्स' पर एक भावुक संदेश जारी किया। आधिकारिक पोस्ट में कहा गया, "इंडियन आर्मी के सभी रैंक की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह रोशनी और खुशी का पर्व हमारे जीवन में नई संभावनाओं की किरण लेकर आए और सफलता के रास्ते को और उज्ज्वल बनाए। आइए इस रोशनी के त्योहार को हमारे वीर जवानों की बहादुरी और बलिदान को याद करते हुए मनाएं।"