भारतीय सेना ने लद्दाख में 17,000 फीट ऊंचाई पर फंसे दो दक्षिण कोरियाई नागरिकों को बचाया

भारतीय सेना की एविएशन टीम ने एक साहसिक ऑपरेशन को अंजाम देते हुए लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे दो दक्षिण कोरियाई नागरिकों को रेस्क्यू किया है। भारतीय सेना को गुरुवार रात 8:05 बजे एक मैसेज मिला था जिसमें कोंगमारू ला दर्रे के पास फंसे दक्षिण कोरिया के नागरिक ह्यून वू किम और उनकी पत्नी को तुरंत बचाने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद तुरंत सेना ने रेस्क्यू मिशन की शुरुआत कर दी थी, जिसके बाद सेना ने बिना समय गंवाए आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को रात 8:20 बजे तक तैयार होने का आदेश दे दिया था।