Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भारतीय सेना ने लद्दाख में 17,000 फीट ऊंचाई पर फंसे दो दक्षिण कोरियाई नागरिकों को बचाया

भारतीय सेना ने अपने साहस और बेहतरीन ट्रेनिंग का प्रदर्शन करते हुए लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे दो दक्षिण कोरियाई नागरिकों को रेस्क्यू किया।

भारत

Himadri Joshi

Sep 05, 2025

Indian Army rescues mission
भारतीय सेना ने लद्दाख में फंसे दो दक्षिण कोरियाई नागरिकों को बचाया (फोटो - आईएएनएस)

भारतीय सेना की एविएशन टीम ने एक साहसिक ऑपरेशन को अंजाम देते हुए लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे दो दक्षिण कोरियाई नागरिकों को रेस्क्यू किया है। भारतीय सेना को गुरुवार रात 8:05 बजे एक मैसेज मिला था जिसमें कोंगमारू ला दर्रे के पास फंसे दक्षिण कोरिया के नागरिक ह्यून वू किम और उनकी पत्नी को तुरंत बचाने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद तुरंत सेना ने रेस्क्यू मिशन की शुरुआत कर दी थी, जिसके बाद सेना ने बिना समय गंवाए आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को रात 8:20 बजे तक तैयार होने का आदेश दे दिया था।

एक घंटे के अंदर फंसे हुए लोगों के पास पहुंची सेना

इस रेस्क्यू मिशन को अंजाम देने के लिए नाइट विजन गॉगल्स पहन कर पायलट हेलीकॉप्टर को धीरे-धीरे और बिल्कुल सही जगह पर उतारता है, जो कि बहुत ही मुश्किल भरा और खतरनाक काम है। इसके साथ ही कि बर्फ से ढके इलाके और नुकीली चोटियों ने इस मिशन को बहुत मुश्किल बना दिया था। लेकिन बर्फीली हवाओं, कम विजिबिलिटी और गलती की लगभग शून्य गुंजाइश के बावजूद, पायलटों ने अपने विमान की रात करीब 9:15 बजे निर्धारित जगह पर सुरक्षित लैंडिंग की।

ये भी पढ़ें

26/11 हमले के बाद मुंबई को फिर से दहलाने की साजिश! 400 किलो RDX के साथ 14 पाकिस्तानी आतंकी शहर में मौजूद
राष्ट्रीय
Mumbai police on alert after bomb threat

दक्षिण कोरियाई जोड़े को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया

इन सख्त हालातों में इतनी तेजी से लैंडिंग करना और फंसे हुए लोगों को निकालना, स्क्वाड्रन की बेहतरीन ट्रेनिंग और प्रोफेशनल काबिलियत का एक शानदार उदाहरण था। सेना ने दक्षिण कोरियाई जोड़े को तुरंत हवाई जहाज से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और तत्काल इलाज के लिए चिकित्सा अधिकारियों को सौंप दिया। यह बचाव अभियान साहस, समन्वय और अत्यधिक दबाव में भी सटीकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आपात स्थितियों का जवाब देने के लिए सेना की तत्परता को उजागर करता है।

खबर शेयर करें:

Published on:

05 Sept 2025 05:27 pm

Hindi News / National News / भारतीय सेना ने लद्दाख में 17,000 फीट ऊंचाई पर फंसे दो दक्षिण कोरियाई नागरिकों को बचाया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट