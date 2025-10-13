Patrika LogoSwitch to English

Train cancelled: दिवाली से पहले रेलवे ने कैंसिल की अलग-अलग राज्यों की कई ट्रेनें, कुछ के बदले रूट, यात्रा करने से पहले यहां देखें लिस्ट

Indian Railways: विकास कामो की वजह से रेलवे ने 11 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. तो तीन ट्रेनों को बदलते हुए अलग रूट से चलाया जाएगा। इसके अलावा चार ट्रेनों को बीच में ही शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। इसलिए यात्रियों को हिदायत है कि पहले ही अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक कर लें।

भारत

Siddharth Rai

Oct 13, 2025

दिवाली से पहले और बाद में कई ट्रेनों को कैंसल कर दिया गया है (Photo - Patrika Graphics)

IRCTC Cancelled Indian Railway train: दिवाली से पहले अक्सर ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिलती है। लोग अपने घर जाने के लिए महीनों पहले टिकट बुक करा लेते हैं। ऐसे में अगर आखिरी वक्त पर ट्रेन कैंसिल हो जाए, तो यात्रियों के लिए यह किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं होता। अगर आप आने वाले दिनों में कहीं यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। रेलवे ने विकास कार्यों के चलते कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किए हैं।

विकास कामो की वजह से रेलवे ने 11 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. तो तीन ट्रेनों को बदलते हुए अलग रूट से चलाया जाएगा। इसके अलावा चार ट्रेनों को बीच में ही शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। इसलिए यात्रियों को हिदायत है कि पहले ही अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक कर लें।

अक्टूबर–दिसंबर 2025 के बीच कैंसिल की गई ट्रेनें

क्रमांकट्रेन नंबरट्रेन का नामरद्द तारीखें (अक्टूबर)रद्द तारीखें (नवंबर)रद्द तारीखें (दिसंबर)
118109/18110टाटानगर–इतवारी–टाटानगर एक्सप्रेस14, 18, 21, 25, 284, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 292, 6, 9, 13, 16
218175/18176हटिया–झारसुगुड़ा–हटिया एक्सप्रेस14, 18, 21, 25, 284, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 292, 6, 9, 13, 16
368029/68030राउरकेला–झारसुगुड़ा–राउरकेला मेमू14, 18, 21, 25, 284, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 292, 6, 9, 13, 16
413288आरा–दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस14, 21, 285, 12
513287दुर्ग–आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस15, 22, 296, 13
618125/18126राउरकेला–पुरी–राउरकेला एक्सप्रेस18, 251, 8, 15, 22, 296, 13
718107राउरकेला–जगदलपुर एक्सप्रेस14, 21, 284, 11, 18, 259, 16
818108जगदलपुर–राउरकेला एक्सप्रेस15, 22, 295, 12, 19, 2510, 17

अक्टूबर–दिसंबर 2025 के बीच रूट परिवर्तन की गई ट्रेनें

क्रमांकट्रेन नंबरट्रेन का नामबदले हुए दिनांकनया रूट
118478योग नगरी ऋषिकेश–पुरी कलिंग उत्कल एक्सप्रेस17, 24, 31 अक्टूबर; 7, 14, 21, 28 नवंबर; 5, 12 दिसंबरईब – झारसुगुड़ा रोड – संबलपुर सिटी – कटक
218477पुरी–योग नगरी ऋषिकेश कलिंग उत्कल एक्सप्रेस20, 27 अक्टूबर; 3, 10, 17, 25 नवंबर; 8, 15 दिसंबरकटक – संबलपुर सिटी – झारसुगुड़ा – ईब
313288आरा–दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस13, 20, 27 अक्टूबर; 3, 10, 17, 24 नवंबर; 1, 8, 15 दिसंबरकांड्रा – सीनी रूट से चलेगी, टाटानगर नहीं जाएगी

Updated on:

13 Oct 2025 09:55 am

Published on:

13 Oct 2025 09:32 am

Train cancelled: दिवाली से पहले रेलवे ने कैंसिल की अलग-अलग राज्यों की कई ट्रेनें, कुछ के बदले रूट, यात्रा करने से पहले यहां देखें लिस्ट

बड़ी खबरें

