इंडियन रेलवे ने बदले तत्काल टिकट नियम, अब काउंटर टिकट पर भी लागू होगा ये सिस्टम

अब जब कोई यात्री काउंटर से तत्काल टिकट बुक करेगा, तो बुकिंग फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP को सही तरीके से दर्ज करने के बाद ही टिकट कंफर्म किया जाएगा। यदि OTP गलत है या समय सीमा पार हो जाती है, तो टिकट जारी नहीं होगा। रेलवे मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार “इस सिस्टम के लागू होने से तत्काल टिकटों के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगेगी और असली जरूरतमंद यात्रियों को टिकट आसानी से मिल सकेंगे। यह रेलवे टिकटिंग को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है।”