राष्ट्रीय

इंडियन रेलवे ने बदले तत्काल टिकट नियम, अब काउंटर टिकट पर भी लागू होगा ये सिस्टम

Indian Railway New Rule: इंडियन रेलवे अब काउंटर से बनने वाले तत्काल टिकटों में भी OTP-आधारित वेरिफिकेशन लागू करने जा रहा है, जिससे टिकटिंग प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी होगी।

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 03, 2025

तत्काल टिकट के लिए रेलवे के नियमों में बदलाव (AI Image)

Tatkal Ticket new Rule: इंडियन रेलवे (Indian Railway) ने ऑनलाइन तत्काल टिकट के बाद अब रिजर्वेशन काउंटर से बनने वाले तत्काल टिकट (Window Tatkal Ticket) के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। रेलवे जल्द ही काउंटर बुकिंग पर भी OTP-आधारित तत्काल टिकट प्रणाली लागू करने जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य तत्काल टिकट प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। सूत्रों के अनुसार, यह नई व्यवस्था अगले कुछ दिनों में पूरे भारत में लागू कर दी जाएगी।

OTP-आधारित तत्काल टिकट सिस्टम कैसे करेगा काम?

अब जब कोई यात्री काउंटर से तत्काल टिकट बुक करेगा, तो बुकिंग फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP को सही तरीके से दर्ज करने के बाद ही टिकट कंफर्म किया जाएगा। यदि OTP गलत है या समय सीमा पार हो जाती है, तो टिकट जारी नहीं होगा। रेलवे मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार “इस सिस्टम के लागू होने से तत्काल टिकटों के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगेगी और असली जरूरतमंद यात्रियों को टिकट आसानी से मिल सकेंगे। यह रेलवे टिकटिंग को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है।”

अब पूरे देश में लागू होने की तैयारी

17 नवंबर 2025 से रेलवे ने काउंटर पर OTP-आधारित तत्काल टिकट का ट्रायल शुरू किया था। शुरुआती चरण में इसे 52 ट्रेनों में लागू किया गया। परीक्षण सफल रहने के बाद रेलवे अब इसे सभी ट्रेनों पर लागू करने की तैयारी में है।

OTP सिस्टम कई चरणों में लागू हुआ

रेलवे ने पिछले कुछ महीनों में टिकटिंग सिस्टम में कई बड़े बदलाव किए—

  • जुलाई 2025: ऑनलाइन तत्काल टिकट के लिए आधार-आधारित वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया।
  • अक्टूबर 2025: ऑनलाइन सामान्य टिकट की पहले दिन की बुकिंग में OTP सिस्टम लागू किया गया।
  • 28 अक्टूबर 2025 से: IRCTC पर सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच टिकट बुकिंग के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है।

यात्रियों के लिए क्या बदलेगा?

  • दलालों और गलत बुकिंग पर रोक
  • वास्तविक यात्रियों को तत्काल टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी
  • टिकटिंग सिस्टम अधिक सुरक्षित और पारदर्शी होगा
  • मोबाइल नंबर और पहचान सत्यापन सुनिश्चित करेगा कि टिकट असली यात्री के नाम पर बने

Published on:

03 Dec 2025 02:33 pm

Hindi News / National News / इंडियन रेलवे ने बदले तत्काल टिकट नियम, अब काउंटर टिकट पर भी लागू होगा ये सिस्टम

