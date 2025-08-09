Indian Railways: रिजर्वेशन सिस्टम में होने जा रहा बड़ा बदलाव, रेलवे ने दी नई जानकारी; यात्री ध्यान से पढ़ लें ताजा अपडेट

फिलहाल जो पीआरएस सिस्टम है, वह 2010 से चल रही है। यह इटेनियम सर्वर और ओपन वीएमएस (वर्चुअल मेमोरी सिस्टम) पर चलती है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि वर्तमान पीआरएस प्रणाली को पारंपरिक तकनीकी प्रणालियों से नवीनतम क्लाउड तकनीक-संगत प्रणालियों में अपग्रेड करने की आवश्यकता है।