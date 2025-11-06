भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी Harleen Deol ने PM मोदी से पूछा पर्सनल सवाल, जवाब में कहा- मैं इन बातों पर नहीं देता ध्यान

इसी दौरान हरलीन देओल ने PM मोदी से पूछा, "सर, आपकी स्किनकेयर रूटीन क्या है? आप बहुत ग्लो करते हो सर!" इस सवाल पर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। PM मोदी मुस्कुराते हुए बोले, "मैंने इस बारे में कभी ज्यादा सोचा नहीं।" तभी ऑलराउंडर स्नेह राणा ने बीच में कहा, "यह देशवासियों का प्यार है जो आपको ग्लो देता है।" PM ने तुरंत जवाब दिया, "बिल्कुल यही है। यह बहुत बड़ी ताकत है। मैंने सरकार में इतने साल बिताए हैं… इसका असर तो पड़ता ही है।"