भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी Harleen Deol ने PM मोदी से पूछा पर्सनल सवाल, जवाब में कहा- मैं इन बातों पर नहीं देता ध्यान

महिला क्रिकेट टीम से PM मोदी ने की मुलाकात (X - @narendramodi)
PM Modi Skincare Routine: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने बुधवार को अपने आवास पर ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय टीम से मुलाकात की। नवी मुंबई में 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार विश्व कप ट्रॉफी जीतने वाली हरमनप्रीत कौर की टीम ट्रॉफी लेकर PM से मिली। मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों और PM के बीच मजेदार बातचीत हुई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
इसी दौरान हरलीन देओल ने PM मोदी से पूछा, "सर, आपकी स्किनकेयर रूटीन क्या है? आप बहुत ग्लो करते हो सर!" इस सवाल पर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। PM मोदी मुस्कुराते हुए बोले, "मैंने इस बारे में कभी ज्यादा सोचा नहीं।" तभी ऑलराउंडर स्नेह राणा ने बीच में कहा, "यह देशवासियों का प्यार है जो आपको ग्लो देता है।" PM ने तुरंत जवाब दिया, "बिल्कुल यही है। यह बहुत बड़ी ताकत है। मैंने सरकार में इतने साल बिताए हैं… इसका असर तो पड़ता ही है।"
कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भावुक होते हुए कहा, "2017 में जब हम आपसे मिले थे, तब हमारे पास ट्रॉफी नहीं थी। आज बहुत गर्व की बात है कि जिस चीज के लिए हम सालों से मेहनत कर रहे थे, वह ट्रॉफी हम आपके सामने लाए हैं। हमारा लक्ष्य है कि बार-बार आपसे मिलें और बार-बार आपके साथ फोटो खिंचवाएं।" 2017 में भारत फाइनल में इंग्लैंड से 9 रन से हार गया था।
PM मोदी ने टीम की तारीफ करते हुए कहा, "आपने बहुत शानदार काम किया है। भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, यह लोगों की जिंदगी बन चुका है। क्रिकेट में अच्छा हो तो पूरा भारत अच्छा महसूस करता है, और थोड़ा भी गलत हो जाए तो पूरा भारत दुखी हो जाता है।" उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा से उनके वायरल हनुमान टैटू के बारे में भी पूछा।
यह भारतीय महिला क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक जीत थी। फाइनल में शेफाली वर्मा की 87 रनों की पारी और दीप्ति शर्मा के 5 विकेट की बदौलत भारत ने 298 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका को 246 पर रोक दिया। यह भारत का पहला महिला वनडे विश्व कप खिताब है।
