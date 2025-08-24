भारत के दुश्मन हवा में उड़ जाएंगे, मल्टिलेयर एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में DRDO की बड़ी सफलता

भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करते हुए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने 23 अगस्त 2025 को ओडिशा तट पर एकीकृत हवाई रक्षा शस्त्र प्रणाली (Integrated Air Defence Weapon System - IADWS) का पहला सफल परीक्षण किया। यह मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने में सक्षम है और भारत की वायु रक्षा को अभेद्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।