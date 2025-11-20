सूरत से मुंबई का सफर अब सिर्फ 2 घंटे में, जानिए कब से होगी पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है। इस पर ट्रेनें अधिकतम 320 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी। अगर ट्रेन सिर्फ 4 स्टेशनों पर रुकेगी तो पूरा सफर 1 घंटा 58 मिनट में पूरा होगा। सभी 12 स्टेशनों पर रुकने पर 2 घंटे 17 मिनट में पूरा होगा। मंत्री ने बताया कि पूरी लाइन 2029 तक चालू हो जाएगी और पीक ऑवर्स में हर 10 मिनट पर एक ट्रेन चलेगी।