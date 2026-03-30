चलती फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खोलने लगा अदनान, क्रू ने पकड़ा तो भूत के वश में होने का किया दिखावा

वाराणसी जा रही एक इंडिगो फ्लाइट में शनिवार रात उस समय अफरातफरी मच गई जब एक यात्री ने इमरजेंसी एग्जिट गेट खोलने की कोशिश करने लगा। यह घटना बेंगलुरु से वाराणसी जा रही फ्लाइट 6E-185 में हुई है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि जब फ्लाइट में मौजूद लोग और क्रू मेंबर आरोपी यात्री को रोकने की कोशिश की तो उसने भूत के वश में होने का झूठा दिखावा किया। यह घटना फ्लाइट के लैंड होने से ठीक पहले हुई, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। आरोपी यात्री की पहचान मोहम्मद अदनान के रूप में हुई है।