चलती फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खोलने लगा अदनान, क्रू ने पकड़ा तो भूत के वश में होने का किया दिखावा

आरोपी मोहम्मद अदनान (फोटो- Dilip Jain एक्स पोस्ट)
वाराणसी जा रही एक इंडिगो फ्लाइट में शनिवार रात उस समय अफरातफरी मच गई जब एक यात्री ने इमरजेंसी एग्जिट गेट खोलने की कोशिश करने लगा। यह घटना बेंगलुरु से वाराणसी जा रही फ्लाइट 6E-185 में हुई है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि जब फ्लाइट में मौजूद लोग और क्रू मेंबर आरोपी यात्री को रोकने की कोशिश की तो उसने भूत के वश में होने का झूठा दिखावा किया। यह घटना फ्लाइट के लैंड होने से ठीक पहले हुई, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। आरोपी यात्री की पहचान मोहम्मद अदनान के रूप में हुई है।
जानकारी के मुताबिक, अदनान उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का रहने वाला है। उड़ान भरने के करीब 15 मिनट बाद ही अदनान इमरजेंसी गेट के साथ छेड़छाड़ करने लगा। इसके बाद केबिन क्रू ने तुरंत उसे रोक दिया और दुबारा ऐसा नहीं करने की सख्त चेतावनी दी। उस समय अदनान ने इसे गलती बताया और बाद में पूरे सफर के दौरान सामान्य व्यवहार करता रहा। क्रू की सतर्कता के कारण उस समय कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और फ्लाइट सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही।
लेकिन यह शांती ज्यादा देर तक नहीं बनी रही और कुछ ही देर बाद अदनान ने फिर इमरजेंसी गेट से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। रात के करीब 10:20 बज रहे थे और विमान वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए करीब 500 फीट की ऊंचाई पर था। तभी अचानक अदनान एक बार फिर से इमरजेंसी एग्जिट गेट खोलने की कोशिश करने लगा। जैसे ही क्रू ने पायलट को इसकी सूचना दी, पायलट ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए लैंडिंग रोक दी और गो-अराउंड का फैसला लिया। इसके बाद विमान को सुरक्षित तरीके से दोबारा उतारा गया और रात 10:35 बजे लैंडिंग कराई गई।
फ्लाइट के सुरक्षित उतरने के बाद अदनान को तुरंत एयरपोर्ट सुरक्षा और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान अदनान ने पहले कहा कि उसे अपने व्यवहार के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन बाद में उसने दावा किया कि वह भूत के वश में था। पुलिस के अनुसार, आरोपी गोवा से छुट्टियां मनाकर लौट रहा था और उसे यह भी नहीं पता था कि वह जिस हैंडल को खींच रहा था, वह इमरजेंसी डोर का कंट्रोल है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और परिवार को सूचित कर दिया गया है।
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