Flight Seat Price: अब फ्लाइट में खिड़की वाली सीट के लिए नहीं देनी होगी मनमानी फीस, 20 अप्रैल से नया नियम लागू

DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एक नया नियम जारी किया है जो 20 अप्रैल से लागू होगा। इसके तहत हर फ्लाइट की कम से कम 60 फीसदी सीटें मुफ्त में मिलनी चाहिए, यानी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। अभी हालत ये है कि केवल 20 फीसदी सीटें ही मुफ्त मिलती हैं और बाकी सब के लिए यात्रियों की जेब काटी जाती है।