अबू धाबी जा रही Indigo फ्लाइट वापस लौटी, इस वजह से 180 से ज्यादा लोगों की करवाई इमरजेंसी लैंडिंग

इंडिगो (Indigo) की फ्लाइट 6E-1403, जो कोच्चि से अबू धाबी के लिए रवाना हुई थी, को तकनीकी खराबी के कारण उड़ान भरने के महज दो घंटे बाद कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। इस विमान में 180 से अधिक यात्री और छह क्रू मेंबर सवार थे। यह घटना शुक्रवार देर रात 11:10 बजे उड़ान भरने के बाद शनिवार तड़के 1:44 बजे हुई, जब पायलट ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को वापस लौटाने का फैसला किया।