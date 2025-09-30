Patrika LogoSwitch to English

मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट को मिली बम की धमकी, IGI एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित

फ्लाइट में करीब 200 यात्री सवार थे। धमकी मिलने के तुरंत बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। एयरपोर्ट अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए और विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए तैयारी की गई।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Sep 30, 2025

Indigo flight

मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो के फ्लाइट को मिली बम की धमकी (photo - ANI)

IndiGo Flight Bomb threat: दिल्ली एयरपोर्ट पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6ई 762 को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी सुबह करीब 8 बजे मिली। सूचना मिलने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ा दी गई और विमान की लैंडिंग के समय सभी सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया गया। हालांकि जांच में ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

दिल्ली एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी डिक्लेयर

इस फ्लाइट में करीब 200 यात्री सवार थे। धमकी मिलने के तुरंत बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। एयरपोर्ट अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए और विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए तैयारी की गई। हालांकि, जांच के बाद यह पता चला कि यह धमकी 'नॉन-स्पेसिफिक' यानी स्पष्ट रूप से किसी सटीक खतरे की ओर इशारा नहीं कर रही थी। बावजूद इसके, किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की।

एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई

दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को उतारा गया और विमान की गहन तलाशी ली गई। यात्रियों के सामान की भी बारीकी से जांच की गई। जांच पूरी होने तक एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

इंडिगो के प्रवक्ता का बयान

इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा, "मुंबई से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ान 6ई 762 में सुरक्षा खतरा देखा गया। स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, हमने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया और विमान को उड़ान भरने की अनुमति देने से पहले आवश्यक सुरक्षा जांच में उनका पूरा सहयोग किया। हमने अपने यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए हरसंभव प्रयास किया है, जिसमें उन्हें जलपान उपलब्ध कराना और नियमित अपडेट शेयर करना शामिल है। हमेशा की तरह, हमारे यात्री, पायलट और विमान की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।"

बता दें पिछले कुछ महीनों से दिल्ली-एनसीआर सहित देश के कई हिस्सों में स्कूल-कॉलेज, अस्पताल और हवाईअड्डों को बम से उड़ाने की धमकियां लगातार मिल रही हैं। हर बार गहन सुरक्षा जांच के बाद इन्हें फर्जी पाया गया है, लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अभी तक इन धमकियों के पीछे के लोगों का पता नहीं लगा सकी हैं। इस घटना ने एक बार फिर हवाई यात्रा की सुरक्षा और हवाईअड्डों पर संभावित खतरों से निपटने की तैयारियों पर ध्यान आकर्षित किया है।

Updated on:

30 Sept 2025 12:55 pm

Published on:

30 Sept 2025 12:50 pm

Hindi News / National News / मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट को मिली बम की धमकी, IGI एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित

