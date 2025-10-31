क्या इंदिरा गांधी को था अपनी मौत का पूर्वाभास? जानिए सालों पहले आज के दिन क्या हुआ था

Indira Gandhi Death Anniversary: आज भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) की 41वीं पुण्यतिथि है। 'आयरन लेडी' के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही सिख बॉडीगॉर्ड्स ने कर दी थी। लेकिन कई इतिहासकारों और करीबियों का मानना है कि इंदिरा को अपनी मौत का पूर्वाभास पहले से ही हो चुका था। उनके आखिरी दिनों के भाषण, पत्र और परिवार के साथ व्यवहार इसकी गवाही देते हैं। आइए, जानते हैं उस काले दिन की पूरी कहानी और उन संकेतों को जो मौत की आहट दे रहे थे।