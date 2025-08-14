परमवीर चक्र, अशोक चक्र जैसे वीरता पुरस्कार पाने वालों की प्रेरणादायक गाथाएँ

कैप्टन विक्रम बत्रा की वीरता"कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें "शेरशाह" के नाम से जाना जाता है, 1999 के कारगिल युद्ध के सबसे प्रेरणादायक नायकों में से एक हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जन्मे विक्रम ने 13 जम्मू-कश्मीर राइफल्स में अपनी सेवाएँ दीं। उनकी वीरता की गाथा तब शुरू हुई जब उन्हें पॉइंट 5140 और पॉइंट 4875 जैसे दुर्गम पहाड़ी ठिकानों को दुश्मन से मुक्त कराने का जिम्मा सौंपा गया। 6 जुलाई 1999 को, कैप्टन बत्रा ने पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के लिए अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया। दुश्मन की भारी गोलीबारी के बीच, उन्होंने न केवल अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि स्वयं आगे बढ़कर दुश्मन के बंकरों पर हमला किया। उनका प्रसिद्ध नारा, "ये दिल माँगे मोर!", युद्ध के मैदान में उनके अदम्य उत्साह का प्रतीक बन गया। इस मिशन के दौरान, एक घायल सैनिक को बचाने के प्रयास में कैप्टन बत्रा ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन उनकी वीरता ने भारतीय सेना को महत्वपूर्ण जीत दिलाई।उनके अप्रतिम साहस के लिए, कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी गाथा आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना जगाती है। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, विक्रम न केवल एक सैनिक थे, बल्कि एक प्रेरणा थे, जिन्होंने "वीरभूमि" की शान को और बढ़ाया।