इंश्योरेंस एजेंट का शव फरीदाबाद के नाले में पड़ा मिला, महिला और उसका मंगेतर गिरफ्तार

25 अक्टूबर की रात लक्ष्मी ने चंदर को मीठापुर बुलाया और उसकी बाइक पर सवार होकर फरीदाबाद के एत्मादपुर के एक सुनसान इलाके में ले गई। वहां केशव और उसके दो दोस्त पहले से मौजूद थे। आरोपियों ने चंदर पर अचानक हमला बोल दिया। पहले गला रस्सी से घोंटा गया, फिर सिर पर तेज हथियार से वार किए गए। हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया। आरोपी जेब से पहचान पत्र निकालकर ले गए, लेकिन बाइक छोड़ गए, जिसके नंबर से पुलिस को क्लू मिला। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से भाग निकले।