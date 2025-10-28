इंश्योरेंस एजेंट का शव फरीदाबाद के नाले में पड़ा मिला, महिला और उसका मंगेतर गिरफ्तार

इंश्योरेंस एजेंट की हत्या (File Photo)
हरियाणा के फरीदाबाद में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है। पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर निवासी इंश्योरेंस एजेंट चंदर (उम्र करीब 35 वर्ष) की हत्या उसके पुराने रिश्ते और ब्लैकमेल की वजह से कर दी गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला लक्ष्मी (29) और उसके मंगेतर केशव (26) को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने मिलकर साजिश रची और चंदर को सुनसान इलाके में बुलाकर उसकी हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया। हालांकि, शव के पास खड़ी बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर ने पुलिस को केस सुलझाने में बड़ी मदद की।
पुलिस के अनुसार, 26 अक्टूबर को फरीदाबाद के एत्मादपुर ब्रिज के पास एक नाले में चंदर का शव बरामद हुआ। शव के पास खड़ी मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन नंबर से उसकी पहचान हुई। चंदर पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर का रहने वाला था, जो फरीदाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शव पर सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें मिलीं, जो हत्या की पुष्टि करती हैं।
मृतक के भाई मदन गोपाल की शिकायत पर पल्ला थाने में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया। जांच की कमान फरीदाबाद क्राइम ब्रांच डीएलएफ को सौंपी गई। तकनीकी जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने जल्द ही आरोपी जोड़े तक पहुंच बनाई।
क्राइम ब्रांच ने दक्षिण-पूर्व दिल्ली के मीठापुर निवासी लक्ष्मी और उत्तर-पूर्व दिल्ली के बुराड़ी संतोष नगर निवासी केशव को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में लक्ष्मी ने खुलासा किया कि वह चंदर को पिछले पांच साल से जानती थी और दोनों के बीच पुराना रिश्ता था। हाल ही में केशव से उसकी सगाई हो गई, जिससे चंदर नाराज हो गया। चंदर ने लक्ष्मी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और धमकी दी कि अगर वह केशव से शादी करेगी तो पुराने रिश्ते का राज सबके सामने खोल देगा।
25 अक्टूबर की रात लक्ष्मी ने चंदर को मीठापुर बुलाया और उसकी बाइक पर सवार होकर फरीदाबाद के एत्मादपुर के एक सुनसान इलाके में ले गई। वहां केशव और उसके दो दोस्त पहले से मौजूद थे। आरोपियों ने चंदर पर अचानक हमला बोल दिया। पहले गला रस्सी से घोंटा गया, फिर सिर पर तेज हथियार से वार किए गए। हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया। आरोपी जेब से पहचान पत्र निकालकर ले गए, लेकिन बाइक छोड़ गए, जिसके नंबर से पुलिस को क्लू मिला। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से भाग निकले।
पुलिस ने बताया कि केशव के दो साथी अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां रिमांड पर लेकर विस्तृत पूछताछ की जाएगी। पुलिस को संदेह है कि फरार आरोपी हत्या में इस्तेमाल हथियार और अन्य सबूत छिपाने में शामिल हैं।
