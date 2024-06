International Yoga Day 2024: इंसान से बेजुबान तक…योग दिवस की दुनिया भर में धूम! बेहद खास हैं 21 जून की तस्वीरें, देखें

International Yoga Day 2024 Updates: इस साल 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस की थीम ‘Yoga For Self and Society’ है। आइए देखते हैं दुनियाभर से आ रही खूबसूरत फोटो-

Jun 21, 2024

International Yoga Day 2024 Live Updates: भारत के साथ-साथ आज दुनियाभर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) मनाया जा रहा है। योगा डे की शुरुआत 2014 से हुई। योग दिवस के मौके पर अलग-अलग जगहों पर बच्चे, बड़ों के साथ ही बेजुबान भी योग करते हुए नजर आरहे हैं। इस साल दुनियाभर में 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस की थीम ‘Yoga For Self and Society’ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने शेर-ए-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि योग (Yoga) से हमें शक्ति मिलती है।

इस साल योग दिवस की थीम 'Yoga For Self and Society' (स्वयं और समाज के लिए योग) है, जो स्वंय और समुदाय के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर जोर देता है।

